Retour gagnant pour Noah !

Après près d’un an sans jouer, Joakim Noah a de nouveau foulé un parquet NBA. Un jour seulement après avoir signé son contrat avec les Grizzlies, l’intérieur tricolore était en effet de la partie, mercredi, pour la réception des Clippers. Une première conclue avec 4 points à 2 sur 5 et 3 rebonds en 13 minutes pour une victoire 96-86 face à un concurrent direct dans la course aux premières places.

Mais pour le Français, dont l’aventure chez les Knicks s’était conclue sur une mise à l’écart en janvier dernier et la rupture de son contrat à la fin de l’été, l’essentiel était évidemment ailleurs. "Il n’y a pas mieux, mec, a-t-il d’ailleurs lâché à l’issue de la rencontre au Commercial Appeal. J’attendais ce moment depuis très longtemps. Je me suis souvent demandé si j’allais avoir l’opportunité de pouvoir rejouer. Je n’ai jamais abdiqué et je suis vraiment heureux. Vraiment heureux."

L'ovation des spectateurs

S’il n’a pas marqué lors de son premier passage sur le parquet à l’entame du deuxième quart, Joakim Noah a scoré deux fois lors de sa deuxième apparition. Une première fois d’une claquette pour égaliser à une seconde de la fin du troisième quart et une seconde à l’entame de la dernière ligne droite pour mettre les siens devant (71-69).

De quoi bien mériter l’ovation des 14 144 spectateurs au moment de sa sortie à dix minutes de la fin. Des spectateurs finalement comblés par la victoire de leurs protégés, les Grizzlies, portés par les 22 points de Mike Conley et les 19 points et 11 rebonds de JaMychal Green, l’emportant 96-86 après trois revers en quatre matches. Avec 14 victoires et 9 défaites, les Grizzlies pointent à la cinquième place de la Conférence ouest.