Playoffs NBA - Les affiches du 1er tour enfin connues

Lourdement battus sur le parquet des Pelicans, les Spurs ont perdu gros à l’occasion de leur dernier match de saison régulière. Cela aurait certes pu être pire si Denver avait dominé Minnesota, mais San Antonio n’en termine pas moins à la septième place de la Conférence Ouest et affrontera donc Golden State dès le 1er tour des Playoffs.

Autre perdant de la nuit, Utah, qui visait la troisième place de la Conférence Ouest mais a calé à Portland, échoue finalement au cinquième rang et affrontera donc Oklahoma City sans bénéficier du terrain, le Thunder ayant fait le travail face à Memphis.

Quatorze ans après sa dernière apparition en Playoffs, Minnesota a finalement arraché la huitième place de la Conférence Ouest en dominant Denver mais peut craindre le pire face à Houston, meilleure équipe de la saison régulière. Quant à la dernière affiche à l’Ouest, elle mettra aux prises Portland et La Nouvelle-Orléans.

Il y avait à peine moins d’incertitude à l’Est et il aura également fallu attendre la dernière journée de la saison régulière pour connaître les affiches de ce 1er tour des Playoffs. Un premier tour qui mettra notamment aux prises Philadelphie à Miami et Boston et Milwaukee pour ce qui est des deux affiches a priori les plus équilibrées. De leurs côtés, Toronto affrontera Washington et Cleveland, seulement quatrième, Indiana.



PLAYOFFS NBA

1er tour Conférence Est



Toronto vs Washington

Boston vs Milwaukee

Philadelphia vs Miami

Cleveland vs Indiana



1er tour Conférence Ouest

Houston vs Minnesota

Golden State vs San Antonio

Portland vs New Orleans

Oklahoma City - Utah