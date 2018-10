Pelicans: Ajinça transféré aux Clippers, puis coupé

La carrière NBA d'Alexis Ajinça est en suspens. Lundi soir, à la veille du début de la saison régulière, le pivot français a été échangé contre Wesley Johnson par sa franchise, les New Orleans Pelicans. L'ancien joueur de Strasbourg atterrit ainsi aux Los Angeles Clippers, mais va être immédiatement coupé, annonce ESPN.

Un coup dur pour Ajinça (30 ans), qui n'a pas joué la saison dernière en raison d'une blessure au genou, et qui n'avait joué que 39 matches la saison précédente.

New Orleans is acquiring Clippers forward Wesley Johnson in a trade for center Alexis Ajinca, league sources tell ESPN. Clippers will waive Ajinca and guard Juwan Evans to get to 15 for opening night.