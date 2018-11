ParionsSport devient partenaire officiel de la NBA

DJ et la NBA annoncent un partenariat faisant de ParionsSport le partenaire officiel et exclusif de la NBA pour les paris sportifs en France. Dans le cadre de ce partenariat, FDJ pourra utiliser l’image de la NBA et celle de ses franchises pour son activité de paris sportifs et sa communication, pourra offrir à ses joueurs et fans des expériences exclusives lors de matchs de la saison régulière NBA en Europe et aux Etats-Unis, et enfin bénéficiera d’une visibilité et d’une exposition médiatique accrues sur toutes les plateformes digitales de la NBA en France ; notamment NBA.com, l’application NBA et les médias sociaux NBA, qui proposeront des contenus dédiés à ParionsSport.

En outre, la NBA sera mise en avant dans le réseau de 27 000 points de vente FDJ ParionsSport, ainsi que sur les plateformes digitales et réseaux sociaux ParionsSport. De plus, FDJ pourra afficher les statistiques officielles de la NBA sur les matchs en live et ainsi proposer l’une des offres les plus compétitives du marché sur la compétition.

La NBA est une marque repère forte dans le monde du sport et des paris sportifs. Elle bénéficie d’une forte exposition dans le monde dans le sillage de plusieurs joueurs français évoluant en NBA affichant une notoriété planétaire. La France est le 3ème pays le plus représenté en NBA avec 9 joueurs français jouant dans les plus grandes franchises. ParionsSport renforce ainsi sa relation de proximité avec les sports les plus populaires au bénéfice des parieurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à FDJ, le leader du marché des paris sportifs en France », a déclaré Vandana Balachandar, Vice-Présidente, Global Partnerships NBA. « Cette collaboration se traduira par la meilleure expérience de paris possible pour les utilisateurs. Et ce notamment via la prise en compte de données officielles de la NBA en temps réel et une offre de paris parmi les plus compétitives du marché, tout en mettant en œuvre un effort commun pour préserver l’intégrité sportive de nos matchs. »

« Être partenaire officiel de la NBA, la plus prestigieuse compétition de basketball au monde, va permettre à ParionsSport d’offrir une expérience de pari encore plus riche à ses parieurs, d’être encore plus dans le match et par là-même d’élargir son rayonnement auprès de nouveaux publics. Pour nous le basketball est sur le podium des sports les plus joués. Grâce à la NBA et au partenariat exclusif que nous nouons avec elle, il va le rester, se renforcer et se faire encore plus populaire et motivant pour nos parieurs », résume Richard Courtois, Directeur des activités Paris Sportifs de la FDJ.