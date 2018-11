Ntilikina, pas besoin des chiffres

La NBA est faite de petites rivalités parfois pas forcément créées et sollicitées par les joueurs concernés. Il y a un an, LeBron James laissait entendre que les New York Knicks avaient commis une erreur en choisissant Frank Ntilikina plutôt que Dennis Smith Jr, sélectionné par les Dallas Mavericks, lors de la Draft 2017. Une parole de poids à laquelle le Français avait répondu physiquement en confrontant directement le "King" sur le parquet lors d'un bref accrochage. Ntilikina et Smith, deux meneurs aux profils et à l'impact très différents, se retrouvaient la nuit dernière au Texas.

Pour les apôtres des statistiques, l'Américain aura remporté le duel avec ses 23 points contre les 7 points et 7 passes (meilleur total du match) de son vis à vis malgré la victoire des Knicks (118-106). Pour les plus lucides, la vérité est ailleurs. La force de Ntilikina se trouve elle de l'autre côté du terrain, là où le jeune et athlétique Smith est fréquemment en difficulté. Le Strasbourgeois a signé 3 interceptions et a de nouveau montré les capacités défensives hors du commun que vante fréquemment son coach David Fizdale, tantôt face à Dennis Smith, tantôt face à d'autres types de joueurs, comme la pépite slovène Luka Doncic (18 points, 9 rebonds et 6 passes). Ntilikina est capable de défendre sur plusieurs postes et son association avec un autre jeune arrière, Damyean Dotson, fait de plus en plus de dégâts dans ce secteur.

Ntilikina, un aimant à stars ?

Bien entendu, les fans des Knicks sont en droit d'attendre un peu plus du "French Prince" à la finition. Frank Ntilikina sortait de deux matches à 17 et 16 points contre Golden State et Brooklyn, avant de "rechuter" contre les Pacers (4 points). Ces deux premières marques prometteuses doivent devenir monnaie courante, s'il aspire à devenir une référence. Mais en attendant de développer de la régularité au scoring, le sophomore brille par son intensité et son intelligence de jeu. Des qualités qui ne s'apprennent pas et qui ne sont pas forcément l'apanage du plus spectaculaire qu'efficace Dennis Smith.

Dans cette saison de transition pour New York, Frank Ntilikina a déjà réussi à devenir incontournable au-delà de toute considération chiffrée. Avoir un défenseur d'élite dans l'effectif est un argument solide pour le General Manager Scott Perry en prévision de son objectif majeur : attirer une superstar en fin de contrat, Kevin Durant ou Kyrie Irving notamment, l'été prochain à Big Apple. Ce n'est pas la présence de Dennis Smith qui aidera les Mavericks à se montrer compétitifs sur ces dossiers...