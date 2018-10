Ntilikina discret

Deuxième match de présaison pour les Knicks et deuxième victoire, cette fois dans le derby new-yorkais face aux Nets (102-107). Et si Allonzo Trier (25 pts) et Enes Kanter (22 pts et 20 rebonds) ont brillé, Frank Ntilikina a été plus discret avec 20 minutes et 9 points à 4 sur 8 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes.

Dans les autres matches, à noter le carton d’Andre Drummond face au Thunder, l’intérieur des Pistons signant 31 points à 14 sur 21 aux tirs et 16 rebonds et Detroit l’emportant 97-91 malgré les 21 points de Dennis Schröder côté OKC, Timothé Luwawu-Cabarrot, joutant 22 minutes pour 7 points à 2 sur 6, 3 rebonds et 1 passe.

Soirée également faste pour le rookie DeAndre Ayton, auteur de 21 points à 9 sur 13 et 15 rebonds lors du tranquille succès des Nets face aux New Zealand Breakers (91-86).