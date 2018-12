Ntilikina, c'est inquiétant

Trois jours après une nouvelle prestation indigente face aux Sixers (0/5 au tir et 2 passes en 14 minutes), Frank Ntilikina était de nouveau sur le banc samedi soir au Madison Square Garden pour la rencontre entre les Knicks et les Bucks. Une habitude, désormais, pour celui qui a été sorti du cinq de départ il y a déjà quelques semaines.

Sauf que, cette fois, le meneur français, qui tourne à 5.9 points, 2.7 passes et 1.9 rebonds, ne l’a pas quitté, à part pour soutenir ses coéquipiers, et n’a donc pas disputé la moindre seconde de ce succès de prestige de la franchise de Manhattan (136-134, a.p.). "Tous les joueurs veulent jouer, bien sûr, a-t-il ensuite réagi, comme le rapporte Northjersey.com. Pour être un grand joueur et un bon coéquipier, il faut savoir traverser ce genre de situation et apporter, comme je le dis toujours, ce que je peux. Sur le banc, je vais soutenir mes partenaires et rester positif. Tout ce que je veux, c’est que l’équipe réussisse."

Fizdale: "Ce n'est pas facile"

Emmanuel Mudiay, qui l’a remplacé à la mène, a d’ailleurs particulièrement bien réussi samedi (28 points et 7 passes), alors que même la blessure de Trey Burke, touché au genou dans le premier quart, n’a pas permis à Ntilikina d’entrer en jeu. Et alors que les rumeurs de transfert se multiplient autour de l’ancien Strasbourgeois, son coach, qui l’avait défendu la veille, comme son rookie Kevin Knox, auteur ensuite du meilleur match de sa jeune carrière (26 points), a assuré qu’il n’y avait aucun problème avec le huitième choix de la draft 2017.

"Il a incarné mon discours d’après-match, parce que si vous regardiez le banc ce soir, c’était celui qui avait le plus d’énergie, le premier debout, le premier à encourager les gars et à s’assurer qu’ils savaient ce qu’ils devaient faire après les temps-morts. Et ce n’est pas facile quand vous ne jouez pas du match", a ainsi déclaré David Fizdale, qui a notamment prouvé avec Damyean Dotson, écarté plusieurs matches et qui a marqué 21 points contre Milwaukee, que ses joueurs "auront toujours une chance de réintégrer la rotation."