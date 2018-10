Nouvelle défaite pour LeBron James et les Lakers

Troisième match pour LeBron James chez les Lakers et troisième défaite pour la franchise de L.A.. Un revers particulièrement rageant, les Californiens s’inclinant cette fois 143-142 après prolongation.

Par ailleurs auteur de 32 points à 11 sur 25 aux tirs, 14 passes et 8 rebonds, l’ancien Cav, qui avait arraché a prolongations grâce à panier à trois points, a raté le panier de la victoire à la dernière seconde. Malgré sa belle ligne de stats, LeBron James n’a pas été le meilleur marqueur de son équipe, Kyle Kuzma se montrant plus prolifique avec 37 points à 15 sur 25 aux tirs, Josh Hart sortant quant à lui du banc pour ajouter 20 points et 10 rebonds.

Il en aurait fallu plus pour venir à bout des Spurs, emmenés par les 37 points et 10 rebonds de LaMarcus Aldridge et les 32 points et 14 passes de DeMar DeRozan.