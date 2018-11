Nouveau couac pour les Warriors

Corrigés la semaine dernière par les Bucks, les Warriors ont concédé, lundi, leur deuxième défaite en trois matches. Un revers 121-116 concédé en prolongation après avoir pourtant comblé pas moins de 16 points de débours dans le quatrième quart.

Privé de Stephen Curry, Golden State a pu compter sur Kevin Durant et Klay Thompson pour tenter de faire oublier le double MVP, mais si KD a terminé avec un joli triple-double (33 points, 11 rebonds et 10 passes) et si son compère a inscrit 31 points, les deux hommes n’ont guère été adroits, rendant respectivement un 10 sur 24 aux tirs pour l’un et un 13 sur 31 pour l’autre.

Chez les Clippers, la marque a été bien plus équilibrée, pas moins de six joueurs émargeant à plus de 10 points. Parmi eux, Lou Williams et Montrezl Harrell ont été les plus prolifiques, les deux hommes, sortis du banc, rendant 23 et 25 points.