NBA - Tout ce qu’il faut savoir avant Raptors-Cavaliers !

- Les Cavaliers et les Raptors se retrouvent en Playoffs pour la 3ème saison consécutive. Cleveland a pris le dessus sur Toronto lors de la finale à l’Est en 2016 et lors de la demi-finale en 2017. C’est la première fois que les Raptors abordent ce rendez-vous en ayant terminé la saison régulière devant et en ayant l’avantage du terrain.



- Cleveland a remporté la série 2-1 face à Toronto en saison régulière, porté par un LeBron James agressif, qui a tenté en moyenne 11,7 lancers francs, son record cette saison face à une équipe. James était encore en mode attaque lors du 1er tour des Playoffs face à Indiana en tentant en moyenne 11 lancers francs, pour 34,4 points au total.



- LeBron James est au 2ème tour des Playoffs pour la 13ème saison de suite, égalant ainsi Bill Russell pour la 2ème plus longue série de l’histoire de la NBA. Robert Horry est toujours en tête avec 16 saisons consécutives (1993 à 2008) !

LeBron James en tête du Top 10 du 1er tour :





- LeBron James est le meilleur marqueur de l’histoire des Playoffs, le meilleur intercepteur et celui qui a réussi le plus de lancers francs. Il se classe au 2ème rang au niveau des paniers réussis, ainsi que des tirs longue distance. Il est 3ème meilleur passeur et 7ème meilleur rebondeur. James entre dans cette série face aux Raptors avec 200 matchs à 20 points ou plus en Playoffs, plus qu’aucun autre joueur dans l’histoire de la NBA.



- Les Cavaliers avaient commencé les deux dernières « postseasons » par 10 succès pour aucune défaite, devenant la 1ère équipe à réussir cet exploit en « back-to-back ». Cette année, ils ont perdu leur 1er match de Playoffs et ont eu besoin de 7 rencontres pour venir à bout des Pacers.



- La défaite de la saison dernière face à Cleveland a conduit Toronto à changer sa façon de jouer. Les Raptors ont ainsi installé un jeu offensif plus rapide, basé sur le mouvement de balle et l'augmentation des tirs primés. Toronto est ainsi passé du 21ème rang au 3ème au niveau des tirs à 3 points inscrits et de la 30ème et dernière place au 6ème rang sur le plan des passes décisives !



Le résumé de la dernière victoire des Raptors face aux Wizards :



- Au-delà de leur attaque « new-look » et du fait que leur banc soit le meilleur au niveau des statistiques avancées, les Raptors ont terminé avec le meilleur bilan de leur histoire (59V-23D) et ont fini à la 1ère place à l’Est pour la première fois depuis leur arrivée en NBA en 1995.



- Le meneur espagnol José Calderon a passé ses 7 premières saisons NBA à Toronto, dont la saison 2008-09 où il a terminé avec le meilleur pourcentage de l’histoire au niveau des lancers francs inscrits (98,1% à 151/154). Calderon est le meilleur passeur de l’histoire de la franchise canadienne où il est le 3ème joueur avec le plus de matchs disputés.



- José Calderon et Serge Ibaka, intérieur de Toronto, ont remporté ensemble la médaille d’argent avec l’Espagne lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012.



- Le secteur intérieur des Raptors est composé par 5 joueurs de nationalité différente : les titulaires Serge Ibaka (Congo/Espagne), Jonas Valanciunas (Lituanie) et les remplaçants Jakob Poeltl (Autriche), Lucas Nogueira (Brésil) et Pascal Siakam (Cameroun).





* Statistiques fournies par la NBA