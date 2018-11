NBA : Que retenir après 1 mois de compétition ? (2/2)

Philadelphie s’impatiente dans son Process

Echaudé par la mise en route poussive des 76ers (9v - 7d), le management de Philly a décidé de frapper un grand coup en récupérant Jimmy Butler. Une décision à double tranchant puisque l’ex-ailier des Bulls sera en fin de contrat cet été et que les Sixers ont envoyé Robert Covington et Dario Saric à Minnesota pour s’attacher ses services. Un choix surprenant dans la mesure où l’ego et la verve de Butler pourraient occasionner quelques frictions avec Joel Embiid et Ben Simmons si l’alchimie ne se noue pas rapidement. Mais l’expérience et la soif de succès du double All-Star sont peut-être aussi ce qu'il manque aux 76ers pour franchir le prochain palier...

Portland est toujours là !

La sévère déroute face aux Pelicans (4-0) au premier tour des Playoffs 2018 semble bel et bien oubliée dans l’Oregon. En atteste la seconde place à l’Ouest des Trail Blazers (10v - 4d), portés par un Damian Lillard en mission avec sa franchise de cœur. L’effectif n’a pas connu de modifications majeures à l’intersaison et les hommes de Terry Stotts surfent sur leurs automatismes pour engranger les succès et se placer comme des candidats sérieux au podium de la Conférence Ouest.

Luka Doncic ne déçoit pas

Le prodige slovène a fait une entrée enthousiasmante dans la Grande Ligue. Avec 19.1 points, 6.4 rebonds et 4.2 passes décisives, le rookie des Mavs fait partie d’un club très fermée où seuls Grant Hill, Michael Jordan, Larry Bird, Sidney Wicks, Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson et Elgin Baylor signaient ces statistiques (19/6/4) dans leur première année. Des chiffres éloquents qui font du natif de Ljubljana le grand favori pour le trophée de ROY, et ceux même si Dallas, avec sa 13ème place, est hors des Playoffs actuellement (6v - 8d).

Phoenix ne décolle pas

La draft avec le premier choix de DeAndre Ayton, l’arrivée sur le banc d’Igor Kokoskov, la progression de Devin Booker, le recrutement de Trevor Ariza : les motifs d’espoirs étaient nombreux pour les Suns à l’orée de cette saison. Malheureusement, le bilan de Phoenix est loin des attentes (3v – 11d / 15ème à l’Ouest) et les maux restent les mêmes dans l’Arizona. La défense comme l’attaque ne fonctionnent pas et les Suns n’ont pas remporté un seul match à l’extérieur en six déplacements. Désespérant !

Cleveland au fond du trou

Il était évident que le départ de LeBron James ferait du mal aux Cavs. Mais à ce point… Bonnet d’âne de la Ligue, Cleveland (2v - 12d) a licencié Tyronn Lue après seulement six rencontres, conclues par… six défaites. Trop pour la direction, qui a confié les rênes de l’équipe à Larry Drew, l’ancien assistant de Lue. Une nomination qui n’a pas empêché les champions 2016 de sombrer, privés en plus de Kevin Love, absent jusqu’à la fin du mois. Seul rayon de soleil, la montée en puissance du meneur rookie Collin Sexton lors des derniers matchs. Insuffisant pour exister à l’Est… Plus que jamais, les Cavaliers ont la draft 2019 dans le viseur.

