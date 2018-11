NBA : Que retenir après 1 mois de compétition ? (1/2)

Des favoris moins souverains

Les principales franchises attendues en haut de l’affiche patinent en ce début de campagne. Les Warriors (12v - 4d), leaders à l’Ouest, sont déjà tombés quatre fois et le clash Kevin Durant / Draymond Green pourraient avoir de lourdes répercussions pour la suite de l’exercice. Houston (7v - 7d), après un départ calamiteux, a mis fin à l’expérience Carmelo Anthony et semble maintenant avoir repris du poil de la bête. Quant à Boston (8v - 6d), les réintégrations de Kyrie Irving et Gordon Hayward ne sont pas de tout repos et les Celtics, mal réglés offensivement, balbutient leur basket pour l’instant.

Toronto / Milwaukee, ça déménage !

Les Raptors (12v - 3d) ont tenté un gros pari en misant sur Kawhi Leonard, free agent l’été prochain. Pour le moment, le recrutement de l’ailier est une belle affaire puisque le double DPOY s’est très bien fondu dans le collectif des Canadiens, en tête de la Conférence Est, et son association avec Kyle Lowry fait des merveilles dans l’Ontario.

L’autre mariage estival réussi à l’Est, c’est celui entre Mike Budenholzer et les Bucks. L’ancien technicien d’Atlanta a posé ses valises dans le Wisconsin avec pour mission de faire passer un cap aux Daims et actuellement, tous les voyants sont au vert. Les Bucks (10v - 4d) sont dauphins des Raptors et Giannis Antetokounmpo est le grand favori pour le trophée de MVP. Que demander de plus ?

LeBron James porte les Lakers

C’était évidemment pressenti et les faits le confirment : LeBron James a pris les choses en main dans la Cité des Anges. Désormais cinquième meilleur scoreur de l’histoire en saison régulière, le King fait le boulot et Los Angeles (8v - 6d), avec quatre succès de rang, est dans le bon wagon pour faire son retour en Playoffs, l’objectif de la franchise pour cette saison. Si des progrès restent à faire du côté de la défense, la mayonnaise a pris entre les vétérans du groupe et les jeunes joueurs. De bon augure pour la suite.

Indiana / Utah, trajectoires inversées

Grandes et belles surprises de la dernière campagne, les Pacers (8v - 6d) et le Jazz (7v - 7d) vivent une année de confirmation bien différente. Si la franchise d’Indianapolis continue de capitaliser sur le talent de Victor Oladipo et la nouvelle dimension prise par l’ex-arrière du Magic, l’équipe de Salt Lake City est dans le dur avec une défense absente et une agressivité sur courant-alternatif. Le réveil doit sonner pour les hommes de Quin Snyder, car à l’Ouest, les placent valent très chers au classement.

Les Kings reprennent la lumière

Enfin de la satisfaction à Sacramento ! Dans les tréfonds du classement depuis de nombreuses années, la franchise californienne effectue un début d’exercice ébouriffant (8v - 6d). De’Aaron Fox est un vrai leader à la mène, Buddy Hield devient enfin le scoreur espéré lors de sa draft et l’équipe développe un jeu de transition idéal dans la NBA actuelle. Un bémol néanmoins : le calendrier, favorable à Sacto jusqu’à présent, va se corser avec à partir de dimanche quatre rencontres face à des grosses cylindrées : Houston, Oklahoma City, Utah et Golden State. On en saura un peu plus sur la teneur de ces Kings après ce périlleux enchaînement.

