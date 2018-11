NBA - Quand les Warriors découvrent la « vraie NBA »

Les « haters » des Warriors se frottent les mains en ce moment. Et il y a de quoi ! Il y a moins d’un mois pourtant, Kevin Durant demandait à sortir du parquet face à Washington, lâchant en direction de son banc : « Les Wizards sont trop faibles ! Sortez-moi, je ne veux plus jouer ! » Depuis, la bande à Dwight Howard n’est pas plus fringante mais Golden State est loin d’être l’équipe dominatrice que l’on a l’habitude de voir. La faute à quatre défaites sur les cinq derniers matchs, la seule victoire ayant été obtenue sur le fil face à Atlanta à domicile, c’est dire…

Et les fanfaronnades de Durant se sont depuis transformées en petite guerre interne avec Draymond Green. Les conséquences d’une incompréhension lors de l’ultime possession du match perdu face aux Clippers, le premier de la sale série. Le début d’un mélodrame entre les deux hommes, marqué par les mots très durs de Green envers KD (« t’es une sal…, et tu sais que t’es une sal… ») retranscrits par les médias américains. Mais cela n’est visiblement pas pour ces propos que l’homme à tout faire des Warriors a été suspendu une rencontre dans la foulée.



En effet, Green lui aurait également lancé qu’il n’avait pas besoin de lui la saison prochaine, Kevin Durant étant free agent l’été prochain. Même s’il a une « player option » qu’il pourrait activer s’il ne veut pas tester le marché, l’ancien du Thunder serait déjà bien intéressé par un départ de la Baie d’Oakland… Heureusement, la tension est visiblement descendue d’un cran depuis, Stephen Curry ayant affirmé ce week-end être « extrêmement fier » de la façon dont l’équipe s’est ressoudée. « Il y aura des hauts et des bas sur le chemin, que cela vienne de l'intérieur ou de l’extérieur de l’équipe, mais rien ne devrait nous faire dévier de notre objectif final », a confié le meneur des Warriors.

Un Curry sur le flanc depuis le 8 novembre en raison d’une blessure à l’aine et dont la date de retour n’est pas encore connue. L’autre raison majeure du cauchemar vécu par les siens lors des trois soirées de leur road trip au Texas. Après un lourd revers à Houston (107-86), un autre encore plus surprenant à Dallas (112-109), les hommes de Steve Kerr ne se sont jamais remis d’un début de match raté à San Antonio dimanche. Alors que Draymond Green manquait à l’appel, touché à un orteil du pied droit, les Spurs en ont profité pour empocher une belle victoire, en résistant au retour de Warriors trop maladroits pour espérer autre chose (104-92). Et Portland en a profité pour récupérer la première place à l’Ouest.



Le résumé de la défaite des Warriors chez les Spurs :



Pour autant, faut-il vraiment être inquiet pour Golden State ? Pas encore. Et pour plein de raisons. Trois membres du cinq majeur que l’on devrait voir en Playoffs sont absents (même s’il n’a pas encore joué de match, DeMarcus Cousins sera bientôt de retour aux affaires). Golden State n’est pas la seule équipe annoncée favorite à réaliser un début de saison difficile (cf Houston et Boston). Durant et Green se reparlent à nouveau et ont notamment discuté ensemble de la grave blessure d’Alex Smith, le quarterback des Washington Redskins, la franchise préférée de KD. La blessure de Stephen Curry ne semble pas très grave. Enfin, Steve Kerr semble avoir toujours son groupe en main, même s’il n’a pas minimisé la situation de mini-crise actuelle.

« On a tellement vécu de belles choses ces quatre dernières saisons qu’on vit évidemment la période la plus difficile en ce moment. C’est la vraie NBA, s’est exclamé Kerr après son premier road trip à 3 défaites. On n’était pas dans la vraie NBA ces quatre dernières années. On était dans un rêve mais, là, on doit faire face à la dure réalité. On doit s’en sortir par nous-mêmes ». « On doit retrouver notre joie de jouer ensemble. C’est toujours la clé, a expliqué pour sa part Durant. Le coach a toujours été très bon pour cela et il essaie juste qu’on retrouve ce plaisir. » Le retour à l’Oracle Arena va faire du bien même si la franchise en quête du triplé aura le droit à deux très gros matchs d’entrée : face à OKC le 22 et à Portland le 24. Celui qui n’est jamais tombé ne sait pas se relever. Les Warriors vont tenter de prouver que ce fameux adage ne lui convient pas. C’est une réponse de champion qui est attendue de leur part. Ni plus ni moins.



Follow @_PGod_