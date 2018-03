La saison d’Alexis Ajinça, qui n’avait pas encore joué en 2017-2018, est terminée. Les New Orleans Pelicans, cinquièmes de la conférence Ouest et donc toujours en course pour se qualifier en playoffs, ont annoncé mardi la nouvelle indisponibilité du pivot français.

L’intérieur tricolore (29 ans, 2,18 m), touché au tendon patellaire du genou gauche et déjà opéré en décembre, est encore passé sur le billard et sera cette fois écarté des parquets NBA entre quatre et six mois. Il devrait donc être de retour pour le début du prochain exercice.

Une saison qui s’annonce cruciale pour l’ancien Strasbourgeois puisqu’il sera free agent en 2019.