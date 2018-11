NBA - Orlando Magic / Evan Fournier : « LeBron est la superstar la moins égoïste »

Evan Fournier, comment préparez-vous le match face aux Lakers ?

L’une de choses importantes sera le rythme du match. C’est la deuxième meilleure équipe de la Ligue en termes de points inscrits en contre-attaques. On doit donc bien nous replier en défense, ne pas perdre de balles, bien défendre et bien exécuter nos systèmes en attaque. Il ne faudra pas gaspiller nos possessions et ne pas jouer trop vite sinon cela va faire leur jeu. On va prendre soin du ballon. En ce qui concerne LeBron (James), on va tout faire pour éviter qu’il se retrouve en bonne position lorsque ses partenaires le trouveront. On devra le gêner à chacune de ses prises d’initiative. C’est un grand joueur donc il va faire de superbes choses mais on devra essayer de le contrôler.

Qu’est-ce qui vous étonne le plus chez LeBron ?

C’est la superstar la moins égoïste qu’on ait pu voir et c’est ce qui le rend si dangereux car il peut tout faire. Il aide vraiment les jeunes joueurs de son équipe et les met dans les bonnes dispositions. C’est plus dur quand il y a cinq joueurs plutôt qu’un.



Quel bilan tirez-vous du début de saison de votre équipe ?

On joue vraiment mieux maintenant. On a connu une période difficile avec quatre défaites consécutives, mais dans l’ensemble, on s’améliore de jour en jour, c’est positif.

Quels sont les objectifs de l’équipe cette saison ?

Gagner le plus de matchs possible.

Steve Clifford a été nommé coach cet été. Pouvez-vous nous parler de ses méthodes de travail et de votre relation avec lui ?

Chaque coach est différent, avec une approche différente. Il est très précis dans ce qu’il dit et il sait très faire savoir aux joueurs ce qu’ils doivent faire sur le terrain pour nous faciliter la tâche. C’est un coach très présent car il aime parler avec ses joueurs et avoir un échange avec nous.

Qu’avez-vous spécialement fait cet été pour améliorer votre jeu ?

Tous les étés, c’est la même histoire. Tu travailles sur le physique en premier, puis, à mesure que l’été avance, tu commences à jouer de plus en plus au basket. J’ai beaucoup travaillé sur mon tir à mi-distance et à longue distance, ainsi que sur ma condition physique. C’est l’occasion d’essayer beaucoup de choses.



L'énorme buzzer beater de Fournier :



Quelle est la clé pour connaître une longue carrière en NBA ?

Il s’agit de rester en bonne santé et d’avoir une bonne hygiène de vie, ce qui est la clé pour tout athlète.

Qui vous a le plus impressionné parmi les jeunes joueurs français ?

Je me considère toujours comme un jeune (ndlr : Il a 26 ans) ! Rudy Gobert est génial mais on a le même âge. Le « Kid de New York » Frank [Ntilikina], je pense qu’il va être bon, il faut être patient avec lui mais je pense qu’il a un avenir radieux. Il y a un de mes gars qui va être drafté l’été prochain : il faudra y faire attention à Sekou Doumbouya. Il sera vraiment bon.

Quelle est votre opinion sur les potentielles différences entre les deux conférences cette saison ?

Jusqu’à cette saison, LeBron a été dominant en étant présent dans les Finals chaque année alors que la Conférence Ouest avait deux ou trois équipes qui pouvaient tout gagner, en plus de Golden State. Globalement, je pense que c’est un mythe de dire que l’Ouest est meilleur que l’Est. On a plus de bonnes équipes à l’Est qu’à l’Ouest. C’est difficile de gagner toutes les nuits. On n’a pas d’équipes comme Golden State à l’Est, mais j’ai l’impression que chaque nuit est un défi plus difficile à relever.