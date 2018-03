NBA : Les Wizards n’avancent plus...

Si la diplomatie russe fait beaucoup parler d’elle actuellement en Europe, à Washington, ce sont les montagnes russes qui engendrent quelques soucis côté ballon orange. La franchise de la Capitale, engluée dans une série de trois défaites consécutives (San Antonio, Denver, New York) ne parvient plus à se dépêtrer de son irrégularité chronique. Surtout, l’insuffisance dans l’état d’esprit qui caractérise les Sorciers depuis maintenant plusieurs années apparaît rédhibitoire à l’heure de forcer la décision au classement.

Désormais sixième de la Conférence Est, Washington, pas encore officiellement qualifié pour la post-season, a quasiment fait une croix sur l’avantage du terrain pour le premier tour des Playoffs. « On agit comme si on s’en foutait, honnêtement » réagissait sans langue de bois Bradley Beal après un revers gênant face aux Knicks lundi soir sur NBC Sports. Clairement, l’heure est à la déception pour une formation attendue dans le Top 4 en début de campagne. D’autant qu’à ce jour, c’est une série face aux Cavaliers qui attend l’équipe de Scott Brooks.

Du mieux avec Wall ?

Obligé de se passer des services de son meneur John Wall depuis le 25 janvier et une défaite contre Oklahoma City, Washington navigue à vue en attendant son retour. Le dragster de D.C. est tout proche de retrouver les parquets, même si aucune date précise n’a pour l’instant été délivrée par le staff médical. Mais la reprise de Wall peut-elle permettre à Washington de repartir de l’avant ? Les chiffres bruts, mais révélateurs, ne permettent pas de l’affirmer. Sans lui, les Wizards affichent un bilan de 20 succès et 17 revers. En sa présence, c’est à peine mieux (21 V - 16 D).

Un seul être vous manque.. pic.twitter.com/uGh3CwOY9H — Wizards France (@WizardsFrance) March 26, 2018

Point positif, John Wall va permettre à Washington de diversifier sa menace offensive, au détriment peut-être d’une circulation du ballon moins rapide. Mais avec un calendrier sur les 9 derniers matchs qui laisse peu de places à l’erreur (San Antonio ce soir, Houston, Cleveland, Boston), les Wizards avancent sans filet et auront bien besoin du supersonique numéro 2 pour ne pas trop lâcher de lest.

Reconstruire non, remodeler oui

Avec trois demi-finales de Conférence à son actif sur les quatre dernières saisons, la franchise rouge et bleu stagne et paraît avoir atteint un plafond de verre incassable. Son effectif a peu bougé lors des années précédentes et sans changements profonds, le fossé entre Boston, Toronto, Cleveland et les Sorciers pourrait encore se creuser.

Le problème pour les anciens Bullets ? La masse salariale de l’équipe est la 5ème de la Ligue (123 M$)… et ce ne sera pas mieux l’an prochain (124 M$) ! Dès lors, le management de D.C. va devoir se creuser les méninges pour imaginer quelques trades avantageux sans casser son trident Wall-Beal-Porter. Des joueurs comme Ian Mahimi, Markieff Morris et Marcin Gortat sont les plus prédisposés à faire leurs bagages cet été. Mais cela suffira-t-il à transformer durablement Washington ? Une chose est sûre : chez les Wizards, la magie n’opère plus.

