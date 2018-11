NBA - Les Milwaukee Bucks conçus pour durer ?

Et si le mariage de l’année avait été célébré dans le Wisconsin cet été ? Un mariage entre une équipe en devenir avec un potentiel futur MVP et un coach renommé pour qui le costume de bâtisseur sied à merveille. Car après Atlanta, Mike Budenholzer semble déjà bien parti pour réaliser des nouveaux petits miracles avec Milwaukee. C’est en tout cas ce que présage l’étonnant début des Bucks, dernière franchise invaincue de toute la Ligue avec 7 succès en autant de matchs, une première depuis 1971 et sa plus longue série de victoires depuis 2002. La dernière en date, face à Toronto, qui n’avait pas encore connu la défaite, l’a été en plus sans Giannis Antetokounmpo. Et avec la manière avec un blow-out même si, en face, Kawhi Leonard avait été laissé au repos.



Les Bucks gagnent le "combat des chefs"





La tactique prônée par « Coach Bud » porte déjà ses fruits : à savoir un rythme plus soutenu en attaque, un meilleur contrôle des rebonds défensifs et la part belle donnée aux tirs à 3-points. La preuve face aux Raptors avec 19 tirs primés inscrits par 8 joueurs différents. Même les pivots ont reçu le feu vert pour artiller de loin. L’objectif est aussi de libérer des espaces pour laisser Antetokounmpo pénétrer et s’approcher de la raquette, lui qui n’a pas encore développé son tir à longue distance. Un choix payant pour le moment avec un Khris Middleton étincelant qui est resté sur sa lancée des derniers Playoffs (20,7 points à 54,9% à 3-points), un Brook Lopez qui s’est très bien intégré au système et un Malcolm Brogdon, titulaire au poste 2 et qui affiche match après match ses qualités de défenseur.

« Le crédit revient entièrement au coach, a souligné ce dernier. Non seulement il a mis en place une tactique qui met en avant nos forces mais, en plus, il prend soin de nos corps. On n’a pas de coups de mou ». Une nouvelle petite pique adressée aux précédents coachs, dont Jason Kidd, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable au Fiserv Forum. Eric Bledsoe n’a lui pas encore vraiment débuté sa saison mais risque d’être très motivé ce jeudi soir face aux Celtics… En effet, le meneur des Bucks va retrouver sur sa route Terry Rozier avec qui il s’était « chamaillé » en Playoffs il y a quelques mois.



D’une manière générale, ce choc face à Boston ressemble à un test grandeur nature et à une revanche par rapport au 4-3 subi au 1er tour. Mais Giannis sera-t-il là au TD Gardien ? La réponse est positive puisque le Greek Freak vient d'être autorisé à jouer après être entré en protocole commotion cérébrale pour un coup de coude face au Magic samedi. « On se dit vraiment dans le vestiaire qu’on est une grande équipe. On est plus qu’une collection de joueurs et plus qu’un joueur : on est une équipe », avait de toute manière clamé Brook Lopez qui va avoir lui aussi un joli duel à disputer avec Al Horford.

Mauvaise nouvelle pour les Bucks : Kyrie Irving semble avoir lancé sa saison face à Detroit mardi avec 31 points à 10/16 aux tirs ! En cas de succès face aux favoris pour le trône à l’Est, les Bucks peuvent-ils rêver de la première place en saison régulière ? Ça n’est pas à ce moment-là que l’ancien Celtic Paul Pierce, désormais consultant pour ESPN, les attend : « Ce début de saison, ça n’est pas rien et, pour moi, Giannis est le meilleur joueur de la Conférence Est mais, maintenant, il doit le montrer pendant les Playoffs. Ils doivent passer un cap cette année. » Les Playoffs, toujours le seul et unique révélateur…



