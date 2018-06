NBA - LeBron James, Kawhi Leonard, DeMarcus Cousins, l’été sera chaud !

Chaque année, l’excitation est la même pour les amateurs de NBA. Le bonheur de voir leur équipe se renforcer avec des joueurs libres de tout contrat ou le malheur de constater qu’un échange affaiblit leur formation. Cet été, de très gros noms sont sur le marché et ce marché est sur le point de s’ouvrir. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour connaître les premières grosses tendances et les premières officialisations dans la foulée.

C’est à ce moment-là que les franchises pourront officiellement proposer des offres de contrat aux « free agents » et ainsi en savoir plus sur leurs ambitions pour la saison à venir. Tour d’horizon sur les joueurs qui vont animer l’été !

LeBron James, le très gros poisson



Attendue, la nouvelle est tombée ce vendredi : LeBron James ne va pas activer sa « player option » de 35,6 millions de dollars. Le King va donc bien tester le marché en devenant agent libre non restreint, ce qui signifie que Cleveland n’aura pas la possibilité de s’aligner sur la meilleure offre. Ce qui ne signifie pas pour autant que l’avenir du joueur de 33 ans se fera loin de l’Ohio, loin de là. Surtout si les Cavs parviennent à attirer un Paul George…

En effet, LeBron va attendre de voir l’évolution du marché ces prochaines heures avant de prendre une décision. Le tout avec beaucoup moins de pression que lors de ses précédents choix. En effet, ce sont ses agents qui vont discuter avec les franchises alors que lui est tranquillement en vacances.

Cette décision de ne pas prolonger pour une saison rend la possibilité de le voir aux Rockets quasiment nulle, la faute à un manque de « salary cap » (masse salariale). Les Lakers seraient en pole position pour l’accueillir. Les 76ers, qui rêveraient d’un trio avec Joel Embiid et Ben Simmons, l’un des protégés du King, seraient également très intéressés. Tout dépendra peut-être des choix à venir de Kawhi Leonard et Paul George, également très convoités par les Angelinos…

Kawhi Leonard, pas libre mais…



Et dire que Kawhi Leonard était programmé pour être le nouveau visage des Spurs… Mais l’inexplicable s’est produit à San Antonio cette saison où l’ailier n’a disputé que 9 matchs en raison d’une blessure à une cuisse. Au-delà de la blessure, une rupture s’est produite entre lui et le staff de la franchise texane. Une rupture qui l’a conduit à demander son départ dès cet été. Reste désormais à trouver l’échange idéal pour les Spurs qui vont ainsi certainement récupérer un ou deux très bons joueurs dans la transaction.

Selon ESPN, trois franchises auraient déjà clamé leur intérêt pour le meilleur défenseur de l’année en 2014-15 et 2015-16. Les Lakers (encore eux) seraient les plus agressifs et cela tombe bien puisque Kawhi souhaiterait déménager à Los Angeles. Attention toutefois aux Celtics qui disposent de plusieurs atouts majeurs pour proposer un joli trade, même si la possibilité de voir partir Jayson Tatum ou Jaylen Brown semble faible... Enfin, les 76ers songeraient à une offre avec Dario Saric, Robert Covington et plusieurs premiers tours de Draft. Un dossier à suivre de très près.

Paul George également dans la danse



A l’instar de LeBron, Paul George a décidé de tester le marché et de devenir agent libre non restreint. Mais comme LeBron, l’ailier All-Star pourrait rester à quai et signer un gros contrat avec le Thunder pour rester aux côtés de Russell Westbrook et Steven Adams. Oklahoma City serait d’ailleurs heureux de le voir rester. Mais les Lakers se montreraient très intéressés et la perspective pour PG-13 de redonner ses lettres de noblesse à L.A. le motiverait. Enfin, les Rockets, en quête d’un ailier en cas de départ de Trevor Ariza, ou encore les Sixers seraient également sur les rangs.

Dallas chaud sur DeMarcus Cousins et DeAndre Jordan ?



En quête d’un pivot pour faire souffler Dirk Nowitzki, les Mavericks vont s’activer sur ce dossier dans les prochaines heures. L’arrivée d’un très gros agent libre à ce poste n’est pas à exclure quelques jours après avoir acquis Luka Doncic, le phénomène slovène, qui va former avec Dennis Smith Jr. une base arrière plus qu’affriolante. Deux noms se dégagent pour ce fameux n°5 : DeMarcus Cousins et DeAndre Jordan. Rien que ça !

Victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche en janvier dernier, Cousins est loin d’être sûr de rester aux côtés d’Anthony Davis aux Pelicans qui pourraient ne pas lui proposer un contrat béton. Jordan est lui plus que jamais sur le départ, les Clippers ayant déjà récupéré son successeur cette semaine : Marcin Gortat, échangé avec Austin Rivers aux Wizards. Des Wizards qui seraient également sur la piste de Cousins mais qui pourraient finalement se rapatrier sur Nerlens Noel.

Isaiah Thomas et bien d’autres…

Les All-Stars cités précédemment ne sont pas les seuls évidemment à être sur le marché des agents libres. Parmi les autres gros noms sont présents Isaiah Thomas, en quête d’une équipe pour rebondir après une saison cauchemardesque aux Cavaliers puis aux Lakers, Clint Capela, Chris Paul ou encore Aaron Gordon, même si ces trois derniers sont bien partis pour rester respectivement aux Rockets (pour les deux premiers) et au Magic.

Quelques « vétérans », comme J.J.Redick, Dwight Howard (qui a négocié un « buy-out » et qui peut donc accepter un petit salaire) ou encore Jamal Crawford pourraient rendre service à quelques franchises. Une chose est sûre : cet été en NBA va encore nous réserver son lot de surprises !



