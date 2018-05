NBA : LeBron James face au défi des Celtics

Les Celtics ont (très) bien joué le coup. Et James s’est raté. Voici, en quelques mots, comment résumer la situation après une première manche dominée de la tête et des épaules par la Green Army. En annihilant le champ d’action du quadruple MVP, la franchise du Massachusetts s’est mise sur les bons rails. Reste maintenant pour Boston à confirmant dans un Game 2 au moins aussi important que le premier pour les deux équipes.

Marcus Morris, Al Horford, Marcus Smart, Jaylen Brown, Terry Rozier, Jayson Tatum : tous se sont relayés pour défendre le fer sur le natif d’Akron. En switchant sur chaque écran, les C’s ont offert un challenge différent à James tout au long du match. Et dès le début de partie, Boston a su fermer sa raquette pour empêcher l’ailier d’attaquer le cercle ; et ainsi le contraindre à tirer de loin ou à distribuer le jeu vers ses partenaires. Les Celtics, très forts dans les rotations défensives et pour limiter l’efficacité de leurs adversaires à longue distance, ont pu plusieurs fois venir en aide sur James sans s’exposer à une sanction côté opposée. Pour le plus malheur de LeBron.

Le roi vacille

Face à cette stratégie agressive, jamais le numéro 23 n’a pu trouver son rythme au cours de la rencontre. Et si ces 9 passes décisives atténuent une performance offensive assez médiocres (15 points, aucun tir à trois points marqués), ces 7 pertes de balle noircissent encore un peu plus son bilan, puisque James a commis plus de turnovers qu’il n’a inscrit de paniers. De quoi l’alarmer avant le match 2 ? Pas tellement.

« Mon niveau d’inquiétude est à zéro. Ce qui me préoccupe davantage, c’est la manière avec laquelle j’ai mal joué avec 7 balles perdues et mon inefficacité au tir. On a l’occasion de faire mieux collectivement mardi (ce soir) et on verra comment ça se passe » clamait l’Elu en conférence de presse après la déculottée subie dimanche. Faire mieux, c’est-à-dire jouer avec plus d’intensité et d’adresse ? Certainement, sachant que ces deux facteurs sont intimement liés à ce niveau de compétition.

Yesterday marked the 9th game in LeBron's playoff career that he recorded more turnovers than made field goals.



His teams are 0-9 in those games. pic.twitter.com/wQl85nfSPM — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 14, 2018

En tirant à un terrible 4/26 derrière l’arc en ouverture de cette série, Cleveland a creusé sa propre tombe. Fait assez rare pour être souligné, pas un seul joueur des Cavs n’a inscrit plus d’un tir à 3-pts. Et LeBron James, avec un délicat 0/5 de loin, a lui aussi failli dans cet exercice. Comme il le rappelait lui-même après la rencontre, le tir à 3-pts « fait partie de l’ADN » de sa formation. La victoire aussi, avec trois apparitions en Finales NBA depuis son retour dans l’Ohio. Mais Boston est certainement le plus grand défi du King à l’Est depuis son retour sur ses terres. L’implacable règne de LeBron James serait-il sur le point de s’achever ?

