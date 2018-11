NBA : LeBron James à Cleveland ou le retour du Roi

2 décembre 2010 - 21 novembre 2017. Presque sept ans après son premier retour à Cleveland sous les couleurs de Miami, le King fait son come-back quelques mois après un second départ de l’Ohio. A la différence du premier match, électrique à souhait dans les gradins de la Quicken Loans Arena à l’époque, ce second retour de LeBron, cette fois avec le maillot des Lakers sur les épaules, s’annonce bien plus calme. D’abord car les supporters de la franchise ont eu le temps de pardonner l’ailier, vainqueur avec eux du titre en 2016 face à Golden State. Ensuite car le second exil de LeBron James n’a pas été aussi douloureux que le premier. La signature du King aux Lakers ? Avant tout une logique sportive, tant la sensation de fin de cycle était prégnante à Cleveland la saison passée après le transfert de Kyrie Irving à Boston.

Face aux Cavs, LeBron James ne fera certainement pas de sentiments. Contre le Heat dimanche en Floride, le numéro 23 a concassé son ancienne équipe, signant son record de saison avec 51 points (19/31 aux tirs) au compteur. Un avant-goût de ce qui attend les Cavaliers ? Sûrement pas ce qu’espère la lanterne rouge de la Ligue (2v - 13d), dévastée depuis que LeBron a rejoint les Angelenos de Californie.

849 matchs pour Cleveland !

Désormais dépourvue de toute star dans son effectif, la franchise se reconstruit péniblement et semble déjà attendre la prochaine draft avec impatience. Après le départ du natif d’Akron, Cleveland se cherche une nouvelle tête d’affiche, qu’elle n’obtiendra pas avec la free agency ou par un échange. Sans LeBron James, les Cavaliers d'un Kevin Love sur le flanc jusqu'en 2019 redémarrent un nouveau cycle, vraisemblablement moins brillant que le précédent. La partie de ce soir sera l’occasion aussi pour les fans d’apprécier encore une fois les talents de l’enfant chéri de tout un état, qui aura accumulé 849 rencontres (hors Playoffs) avec la tunique des Cavs sur le dos, marquant à jamais l'histoire de l'institution du Midwest.

« Je reviens à un endroit où j’ai passé onze ans de ma carrière. J’ai vécu des moments géniaux, d’autres un peu moins, mais en fin de compte, quand tu donnes tout pour un coéquipier, un staff, une franchise, c’est tout ce qui importe. » Entre Cleveland et LeBron James, il n’y a finalement plus que de bons souvenirs à partager. Et une nouvelle confrontation à savourer.

