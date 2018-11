D’après Marc Stein, du New York Times, les Grizzlies discutent depuis plusieurs jours avec le pivot tricolore de 33 ans, élu meilleur défenseur de l’année en 2014.

Il pourrait servir de doublure à Marc Gasol dans le Tennessee, dans une équipe à forte vocation défensive. Une aubaine pour le DPOY 2014.

The Grizzlies are in talks with free agent big man Joakim Noah to sign the former Knick, league sources say