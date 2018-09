Sept saisons que les Grizzlies du Tennessee n’avaient pas loupé le train des Playoffs. Las, une campagne marquée par la défection longue durée de Mike Conley Jr, les absences accumulées de Chandler Parsons et des problèmes internes entre David Fizdale et Marc Gasol ont miné l’exercice des Ours. Le renvoi du coach dès la fin novembre, remplacé par J.B. Bickerstaff, n’a pas enrayé la spirale négative autour du groupe et c’est avec un bilan catastrophique de 22 victoires pour 60 défaites que l’équipe a conclu sa saison, à la 14ème place de la Conférence Ouest.

Ce triste bilan a eu un avantage pour Memphis, celui de récupérer un haut choix de draft pour rebâtir son effectif avec une jeune promesse. En sélectionnant en quatrième position l’intérieur de 18 ans Jaren Jackson Jr (Michigan State), le front office a choisi de miser sur un talent plein de potentiel, capable peut-être de prendre la relève de Marc Gasol sur le long terme au poste de pivot. En attendant, c’est au poste d’ailier fort, aux côtés de l’expérimenté espagnol, que JJJ pourrait débuter sa carrière.

Trop court pour les Playoffs ?

Pour trouver les autres renforts de la franchise du Tennessee, cap à l’aile avec Kyle Anderson et Omri Casspi, pour compenser les forfaits trop réguliers sur blessures de Chandler Parsons, le départ d’un des leaders offensifs du groupe, Tyreke Evans, ou encore ceux de Ben McLemore et James Ennis. Deux hommes à bas prix qui, sans révolutionner le fond de jeu des Grizzlies, ont les qualités de passes et de tirs pour se fondre sans problème dans le collectif de l’équipe.

Mais la grande nouvelle de l’été pour la franchise, c’est évidemment le retour sur les terrains de son meneur, Mike Conley. Jamais All-Star avec une concurrence forcenée à son poste à l’Ouest, le guard de 30 ans n’en reste pas moins un formidable général sur le parquet. Blessé le 13 novembre dernier, Conley a seulement pu disputer 13 matchs lors de la dernière campagne avant de devoir jeter l’éponge. Son retour dans l’effectif doit coïncider avec le renouveau des Grizzlies et son association défensive avec le prometteur Dillon Brooks promet d’être rude à déborder pour leurs adversaires.

Mais dans une Conférence Ouest aux protagonistes extrêmement affûtés (Jazz, Lakers, Spurs, Timberwolves, Trail Blazers) et aux outsiders ambitieux prêts à semer la pagaille dans la course aux Playoffs (Pelicans, Nuggets, Clippers, Mavericks) Memphis sera-t-il assez armé pour lutter efficacement durant 82 matchs et sortir de sa tanière ? Pas sûr…





Quel avenir pour Marc Gasol ?



Parti au clash avec son ancien coach, David Fizdale, avec qui il ne partageait pas les mêmes conceptions de jeu, Marc Gasol a vécu une dernière saison très frustrante. Obligé de tenir seul le gouvernail d’une formation à la dérive sportivement, le pivot catalan a conclu sa dixième saison dans la Ligue avec des statistiques très honorables (17.2 pts / 8.1 rbs ) mais avec une adresse en berne (42%), sa pire depuis ses débuts NBA. Le début du déclin ? Peut-être pas encore mais à 33 ans, ses meilleurs années semblent derrière lui et le triple All-Star ne veut plus se morfondre en fond de classement. Quel sera son attitude si la saison des Grizzlies ne décolle pas ?



L’Espagnol dispose en effet d’une player option pour 2019 et tout indique qu’il ne poursuivra pas l’aventure avec Memphis en cas de mauvais résultats. Pour ne pas le perdre contre rien, le management pourrait être tenté de l’échanger avant la trade deadline de février… Pour ainsi amorcer définitivement la nouvelle ère des Grizzlies et ranger au placard le fameux « Grit and Grind ».

De tous les lottery picks, il est le spécimen physique (2, 11 m, 109 kgs) le plus intriguant de cette draft. D’une grande vélocité, Jaren Jackson Jr a démontré des qualités monstrueuses, en un temps de jeu raccourci (21.8 min), dans la protection du cercle en NCAA, et il devrait logiquement transposer cet arsenal chez les pros. Mais ce qui le distingue particulièrement, c’est sa capacité à écarter le jeu grâce à un tir très efficace, chose rare chez les intérieurs de son âge.

S’il doit forcément gagner en maturité et éviter de prendre des fautes trop rapidement, le Triple J du Tennessee va être l’un des grands rookies à suivre cette saison. Barré au poste de pivot par Marc Gasol et sur celui d’ailier fort par JaMychal Green, il semble être dans les plans du staff pour rapidement intégrer le cinq majeur. Sur le papier, l’ancien Spartan peut devenir l’un des intérieurs dominants de la Ligue dans les années à venir.

Meneurs : Mike Conley Jr, Shelvin Mack, Andrew Harrison, Jevon Carter, Kobi Simmons

Arrières : Dillon Brooks, MarShon Brooks, Wayne Selden

Ailiers : Kyle Anderson, Omri Casspi, Chandler Parsons

Ailiers forts : JaMychal Green, Jaren Jackson Jr

Pivots : Marc Gasol, Ivan Rabb, Dakari Johnson

13ème de la Conférence Ouest

Si l’effectif est épargné par les pépins physiques, Memphis peut se mêler à la lutte pour les Playoffs sur la première partie d’exercice, et dans une saison parfaite, être la belle surprise de l’Ouest. Problème : l’effectif paraît un peu juste et trop inégal pour tenir l’infernale cadence qu’il faudra suivre pour espérer décrocher une place en post-season.

Suivre @NicolasSarnak