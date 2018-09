Pour la seconde année de rang, les Mavs ont échoué dans la course au Top 8 de l’Ouest, et dans les grandes largeurs. Anonymes 13èmes de leur Conférence, les joueurs de Rick Carlisle ont conclu leur exercice avec un total de 24 succès pour 58 revers, leur pile bilan depuis 20 ans ! Un net recul dans la hiérarchie pour le champion 2011, qui a au moins permis à la franchise du truculent Mark Cuban de récupérer le cinquième choix de draft. Avec ce pick, les Mavericks ont tenté un excitant pari, en échangeant Trae Young contre Luka Doncic (sélectionné en 3ème position par les Hawks), tout en offrant aux Hawks un futur premier tour de draft. Et c’est donc dans le Texas que la pépite slovène Luka Doncic effectuera ses débuts dans la Grande Ligue.

Après la draft, les dirigeants ont poursuivi leurs efforts dans le but d’améliorer leur effectif, en recrutant DeAndre Jordan pour une saison et 24 M$, trois ans après le rocambolesque épisode de sa vraie-fausse signature à Dallas. Une recrue qui pourrait faire un bien fou à la raquette texane, tant dans la présence au rebond que pour la dissuasion près du cercle. Une arrivée qui pourrait aussi permettre à l’équipe de jouer un peu plus up-tempo avec le dragster Dennis Smith Jr. à la mène et Harrison Barnes à l’aile et enfin renforcer la présence athlétique des Mavs sur le terrain.

Cela suffira-t-il à retrouver les Playoffs ? Pas forcément puisque plusieurs prétendants sérieux, en plus des huit qualifiés de la saison passée, frappent à la porte, à commencer par les Lakers de LeBron James et les Nuggets de Nikola Jokic. Autre point négatif : le groupe ne paraît pas assez fourni en quantité pour tenir le choc tout au long de la saison. Mais le virage pris par Dallas indique que l’écart devrait se réduire ces prochains mois entre les Texans et leurs concurrents. Pour une équipe à moins de 25 victoires l’an dernier, c’est déjà un sacré pas de franchi !

La der des der pour Nowitzki ?

21 saisons et toujours aussi fringuant, ou presque ! En décidant de rempiler pour une année supplémentaire avec son fameux numéro 41 dans le dos, l’Allemand a ravi les fans texans et plus généralement les amoureux de la balle orange. En poursuivant encore l’aventure pour 82 matchs, l’ailier fort va ainsi battre le record de Kobe Bryant de saisons consécutives passées sous le maillot d’une seule et même franchise (20)… et devrait même intégrer rapidement le Top 5 des meilleurs scoreurs All-Time. En effet, il ne manque que 232 unités au Wunderkind pour dépasser la légende Wilt Chamberlain !

Opéré de la cheville en fin de saison dernière, Dirk Nowitzki va démarrer à 40 ans cette possible ultime saison en pleine possession de ses moyens physiques, et sa place de titulaire est assurée. La saison dernière, l’intérieur a disputé 77 matchs, tous dans le cinq de départ, pour un temps de jeu moyen de 25 minutes sur les planches. Le recrutement de DeAndre Jordan pourrait permettre de faire jouer encore un peu plus Harrison Barnes au poste d’ailier fort, et d’économiser plus facilement l’Allemand. Pour rempiler encore l’an prochain ? Réponse en cours de saison certainement.

A Dallas, on ne parle que de lui. Le prodige de 19 ans venu du Real Madrid débarque en NBA pour conquérir l’Amérique, après avoir tout remporté en Europe en 2018 : l’Euroligue et le titre de MVP, le championnat d’Espagne et le titre de MVP là-aussi, ainsi qu’en 2017 l’EuroBasket avec sa sélection slovène. Forcément, les attentes sont immenses concernant le natif de Ljubljana. S’il va devoir s’acclimater comme tout bon rookie au rythme du jeu de la Ligue, Doncic a toutes les cordes techniques à son arc pour rapidement apporter aux Mavs.

Mesuré à 2,01 m, l’ex-Madrilène devrait souvent évoluer avec Dennis Smith Jr. dans le backcourt texan. Un duo très complémentaire qui risque de faire des dégâts en attaque, entre l’explosivité du sophomore de 20 ans et la science du jeu et la technique du Slovène. Reste à s’acclimater pour lui au jeu plus physique de rigueur en NBA. S’il y parvient sans accroc, un avenir enchanté lui est promis.

Meneurs : Dennis Smith Jr, J.J. Barea, Devin Harris, Jalen Brunson

Arrières : Luka Doncic, Wesley Matthews, Ryan Broekhoff

Ailiers : Harrison Barnes, Dorian Finney-Smith, Ding Yanyuhang

Ailiers forts : Dirk Nowitzki, Maxi Kleber, Ray Spalding, Kostas Antetokounmpo

Pivots : DeAndre Jordan, Dwight Powell, Salah Mejri

12ème de la Conférence Ouest

Dallas a des arguments solides pour se mêler à la lutte pour les Playoffs, mais manque encore de profondeurs de banc pour concurrencer durablement certaines franchises (Nuggets, Pelicans, Lakers). Reste que l’après-Nowitzki est déjà très bien préparé et qu’avec un peu plus d’expérience dans les valises, les Mavs du duo Smith Jr - Doncic pourraient devenir l’une des très belles attractions de l’Ouest dans les années à venir.

