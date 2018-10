NBA [J-14] Un Miami Heat à feu doux ?

Et si Jimmy Butler était l’étincelle tant attendue ? En conflit ouvert avec les dirigeants de Minnesota, l’arrière All-Star serait très intéressé par la perspective de rejoindre Miami, lui qui affirmait pourtant il y a quelques années qu’il ne porterait jamais ses couleurs. Conscient de ce que pourrait apporter l’ancien Bull à son effectif, le Heat serait ainsi l’équipe la plus avancée dans les négociations avec les Wolves. L’arrivée de « Jimmy Buckets » pourrait ainsi considérablement changer le pedigree d’une franchise en manque de "grands" joueurs après un été très (trop) calme à South Beach.

Heureusement finalement que Dwyane Wade (36 ans) a décidé de rempiler pour ce qui ressemble à une tournée d’adieu. Peu inquiet de sa nomination ou non dans le cinq de départ, "Flash" sera le capitaine du vestiaire après avoir refusé une offre de trois ans et 25 M$ en provenance de Chine. Une très bonne nouvelle pour Erik Spoelstra, un coach toujours plus respecté pour avoir permis au Heat d’accrocher les Playoffs malgré un effectif jugé un peu juste. L’objectif sera néanmoins de faire mieux que l’an passé avec une élimination sèche face aux 76ers dès le 1er tour (1-4).

Le Dragon a-t-il retrouvé du souffle ?



« Je trouve que Spo’s (ndlr : Spoelstra) fait un travail incroyable, a confié Goran Dragic à l’issue de la reprise de l’entraînement la semaine passée. Il connaît son équipe par cœur, ce qu’elle peut ou ne peut pas faire. Peut-être que cette année, il devra être un peu plus dur avec nous, nous mettre un peu plus de pression. Plus d’excuse. La saison passée, je trouve qu’on s’en ait trouvé beaucoup trop ». Sélectionné pour la première fois pour le All-Star Game, le meneur slovène sait de quoi il parle. Après un énorme début de saison, le Dragon a baissé de pied physiquement, lui qui avait remporté l’Eurobasket avant la campagne avec sa sélection.



Si Dragic est attendu au tournant, que dire d’Hassan Whiteside ? Le pivot de 29 ans semble même menacé par l’émergence de Bam Adebayo (voir plus bas). Le reste du cinq de départ n’a pas changé d’un iota après cette intersaison. Opéré de la cheville gauche, Dion Waiters devrait « starter » aux côtés de Dragic une fois qu’il sera opérationnel. Sauf si évidemment Butler venait renforcer la franchise floridienne. A l’aile, c’est Josh Richardson (voir plus bas) qui devrait débuter avec Justise Wislow en « back-up » tandis que James Johnson sera le poste 4 titulaire avec Kelly Olynyk en sortie de banc. Et Miami va repartir au combat avec beaucoup de bons « role players » (n’oublions pas Tyler Johnson et Wayne Ellington) mais certainement pas assez pour viser autre chose que les derniers tickets à l’Est.







Whiteside vite relégué sur le banc ?



Hassan Whiteside va-t-il redevenir un cauchemar pour ceux qui oseraient pénétrer dans sa raquette ? Cela sera l’une des missions de Spoelstra cette saison. Le coach du Heat a affirmé lors du Media Day avoir retrouvé son « pivot titulaire » en forme et plus mûr surtout. Il était temps à 29 ans… Les tensions de ces derniers mois semblent oubliées pour le moment. Descendu à 14 points, 11,4 rebonds et 1,7 contre en moyenne (contre 17 points et 14,1 rebonds en 2016-17 et 3,7 contres en 2015-16), Whiteside va devoir prouver qu’il n’est pas déjà sur le déclin. Le tout dans une NBA où les « big men » défensifs et sans shoot extérieur commencent à disparaître peu à peu. « Je peux sauter plus haut, je suis plus mobile et plus explosif », a affirmé le n°21 après un été sans blessure à gérer.



Mais attention car derrière lui Bam Adebayo, la révélation du Heat en fin d’exercice, pourrait pointer le bout de son nez rapidement. Au point que certains observateurs du Heat estiment qu’il pourrait à terme lui prendre sa place dans le cinq majeur. Alors que Spoelstra souhaiterait plutôt faire d’Adebayo un puissant ailier fort, Whiteside pourrait aussi pâtir d’un choix tactique de son coach. Ainsi, un cinq « small ball » composé à l’intérieur par James Johnson et Kelly Olynyk pourrait être envisagé selon les oppositions et pousser le natif de Gastonia sur le banc. Histoire de l'inviter à un départ ? Avec une « player option » de 27 M$ à éventuellement lever la saison prochaine, difficile de l’imaginer quitter le soleil de Miami de son plein gré…













Josh Richardson n’est pas le joueur le plus clinquant de la Ligue mais c’est peut-être l’un de ses meilleurs défenseurs. Capable d’évoluer en arrière ou en ailier, le numéro 0 du Heat devrait débuter à l’aile pour sa 4ème saison chez les pros. Cet été, “J-Rich” l’a consacré à travailler son jeu en isolation et vise les 18 points en moyenne après être passé à 12,9 points à 45,1 % aux tirs et un honnête 37,8% à longue distance. Considéré comme le joueur le plus complet de l’effectif, Josh Richardson a été jugé intransférable cet été par Pat Riley, son président, même s’il pourrait finalement être inclus dans le deal avec Jimmy Butler.

« Etre agressif à chaque possession est très important. Je veux faire partie de ces gars sur lesquels on peut se reposer en attaque, a-t-il confirmé dans le Miami Herald. Je veux plus m’appuyer sur mon côté athlétique. Je n’ai pas énormément dunké mais j’essaie de le faire de plus en plus parce que je sais que je peux monter. J’ai toujours été ce gars qui appelle un écran ou autre pour un catch and shoot. Je dois être capable de plus attaquer si j’ai de l’espace et être un peu plus vocal. » Goran Dragic et Dion Waiters, qui ont bien profité de son travail ces derniers mois, pourraient lui laisser plus de responsabilités offensives. La saison de l’envol pour lui ? Tous les voyants semblent en tout cas au vert.

Meneurs : Goran Dragic, Tyler Johnson, Malik Newman, Briante Weber

Arrières : Dion Waiters, Dwyane Wade, Wayne Ellington

Ailiers : Josh Richardson, Justise Winslow, Derrick Jones Jr., Rodney McGruder, Duncan Robinson

Ailiers forts : James Johnson, Kelly Olynyk

Pivots : Hassan Whiteside, Bam Adebayo, Udonis Haslem

7ème de la Conférence Est



Avec un effectif qui a très peu évolué mais qui manque de très gros joueurs, Miami ne semble pas en mesure d’accrocher le Top 5 à l’Est. Mais un billet facilement validé en Playoffs semble plus que jouable pour la bande à Spoelstra, d’autant plus si le duo Whiteside-Dragic a retrouvé du souffle.



