NBA [J-11] Portland n’a pas changé

L’humiliation est encore dans toutes les têtes. Après une saison régulière menée tambour battant et une surprenante troisième place à l’Ouest (49v - 33d), les Blazers ont pris le bouillon. Sweepés sans ménagement au premier tour par New Orleans, les coéquipiers de Damian Lillard ont pris un énorme coup derrière la tête. A l’heure d’entamer cette nouvelle campagne, les composants de l’effectif n’ont pourtant pas franchement bougé. Alors, Portland a-t-il atteint son plafond de verre ?



Bloquée par une marge salariale très réduite, la franchise de l’Oregon n’a pas fait de folies cet été. Alors qu’on pouvait penser, à l’instar de Toronto, que les dirigeants feraient bouger les lignes après la claque reçue par les Pelicans, il n’en a rien été. Terry Stotts est toujours en place sur le banc et seules quelques retouches mineures ont été apportées à l’effectif.



Dans le sens des départs, Pat Connaughton, Shabazz Napier et Ed Davis ont fait leurs valises. Côtés arrivées, ce sont deux shooteurs, Seth Curry et Nik Stauskas, qui ont posé leurs bagages au Moda Center pour apporter un peu de variété à l’attaque des Pionniers de l’Oregon. Rien de clinquant et surtout aucun mouvement permettant de faire passer un nouveau cap à l’équipe, qui a drafté en 24ème et 37ème positions Anfernee Simons et Gary Trent Jr.



Avec à la baguette le tandem Damian Lillard - C.J. McCollum et l’imposant Jusuf Nurkic dans la peinture, Rip City a tout du trublion pour jouer quelques mauvais tours en saison régulière. Mais les derniers Playoffs ont mis en lumière les défauts d’un groupe trop dépendant de son backcourt. La franchise dans son état actuel ne vit-elle pas sa saison de trop ?







Faut-il casser l’association Lillard-McCollum ?



Depuis l’avènement de Damien Lillard au sein des Blazers, grosso modo après le départ de LaMarcus Aldridge, et la montée de puissance de C.J. McCollum, force est de constater que les Blazers stagnent. Sweepé ces deux dernières saisons au premier tour, par les Warriors puis les Pelicans, et arrêté là-encore par les Dubs en demi-finale de Conférence en 2016 (4-1), Portland a semble-t-il atteint son potentiel maximum dans sa configuration actuelle. Offensivement, le duo Lillard - McCollum est dans le gratin de la NBA mais les profils similaires des deux hommes sont peut-être un frein au développement du groupe.



Le management de l’équipe aura-t-il le courage de mettre fin à cette histoire ? Très proches sur et en dehors du terrain, les deux joueurs arrivent à un âge mûr (28 et 27 ans) et ont quasiment atteint leur meilleur forme physique et technique. En cas de nouvel échec cette saison au premier tour, il sera peut-être temps de prendre les mesures qui s’imposent et tenter de trader l’un des deux joueurs pour un profil plus défensif ou un ailier plus à même d’équilibrer le jeu de l’équipe.









Après deux saisons dans l’Oregon, on ne peut pas dire qu’Evan Turner fasse l’unanimité. Débauché des Celtics où il présentait l’un des meilleurs rapports qualité/prix de la Ligue (3.4 M$), l’ailier couteau-suisse devait apporter de la variété dans le jeu un peu caricatural des Blazers. Il n’en a rien été et avec encore deux saisons à 17M$ de salaire à Rip City, Turner est devenu un role player quelconque de la rotation de Terry Stotts.



Le numéro 2 de la draft 2010 peut-il retrouver sa vista d’antan vue chez les 76ers puis les Celtics ? A 29 ans et après deux années décevantes, c’est sûrement maintenant ou jamais pour lui comme pour les Blazers, bloqués par un salary cap mal géré et qui doivent espérer une amélioration en interne pour franchir un palier. Evan Turner, comme Moe Harkless, est le premier concerné.











Meneurs : Damian Lillard, Seth Curry, Wade Baldwin



Arrières : C.J. McCollum, Nik Stauskas, Anfernee Simons, Gary Trent Jr.



Ailiers : Moe Harkless, Evan Turner, Jake Layman, K.J. McDaniels



Ailiers forts : Al-Farouq Aminu, Caleb Swanigan



Pivots : Jusuf Nurkic, Zach Collins, Meyer Leonard

Notre pronostic : 6ème de la Conférence Ouest



Portland sera encore un sérieux client et un prétendant logique pour une place en Playoffs. La franchise sait comment gagner mais sans transfert majeur, il paraît illusoire pour les Trail Blazers de s’améliorer suffisamment pour grimper encore dans la hiérarchie et inquiéter les deux meilleures cylindrées de l’Ouest que sont les Rockets et les Warriors.



