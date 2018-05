NBA : Houston, décollage retardé

Toute la saison, Houston l’a voulu. Toute la saison, Houston l’a attendu. Et Houston n’a pas déçu. Opposés à ce qui se fait de mieux en NBA depuis désormais trois saisons, les Texans sont passés proches de l’exploit face aux Warriors. Mais sans Chris Paul, la marche fut finalement trop haute pour James Harden et sa compagnie d’artilleurs fatigués. Privé de son acolyte du backcourt, The Beard (32 pts à 12/29) a pris en pleine barbe une réalité que l’ensemble de la NBA prédisait à ses Rockets : le plus fort, c’est Golden State.

A l’image de son fatal 7/44 à 3-points dans ce match 7 (101-92), à l’image de leur affreux 0/27 à longue distance à cheval entre le 2ème et le 4ème quart-temps, Houston n’a pas su, pas pu, élever son niveau de jeu au moment le plus important de l’année. Pourtant, au-delà de la déception légitime de cette élimination, les Rockets et Mike D’Antoni ont démontré avec brio qu’ils détenaient les arguments et la tactique pour faire déjouer les champions en titre. En s’appuyant au maximum sur le un contre un, en maximisant en attaque l’isolation sur James Harden, en imposant un défi physique constant à Stephen Curry, Houston a fait douter les Californiens. Assez pour les mettre au pied du mur dans cette série. Pas assez pour décoller vers ses premières Finales depuis 1995.

I mean... This pretty much explains it. pic.twitter.com/B08JMyBWsc — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 29, 2018

Une flexibilité limitée mais bien présente

Qu’a-t-il manqué finalement au leader de la Conférence Ouest en saison régulière (65v - 17d) ? Un zeste de réussite, certains diront de chance si tant est qu’elle existe dans le sport de très haut niveau (la blessure musculaire de Chris Paul), des role players plus réguliers (Trevor Ariza, Gerald Green), … c’est beaucoup et peu à la fois vu la tournure de cette série dantesque. Cela tombe bien, Houston a la possibilité cet été de conforter son groupe, et d’ajuster encore sa rotation. La prolongation de Clint Capela, sous le feu des projecteurs durant ces Playoffs, couplée à celle de Chris Paul, pourraient réduire la marge de manœuvre financière des Texans. Mais pas leur pouvoir d’attraction.

A l’Ouest, seul Houston paraît à même de faire (enfin) chuter l’implacable machine venue de la Baie. Forcément, le serpent de mer Carmelo Anthony (Oklahoma City Thunder) va refaire son apparition cet été dans la case rumeur. Avec la faillite d’un Trevor Ariza en fin de contrat, une place se libère à l’aile pour Houston. On ne serait pas étonné que Daryl Morey, le General Manager de la franchise, tente sa chance pour attirer dans ses filets l’ancienne star des Knicks. D’autant que son équipe détient la 8ème masse salariale de la Ligue (118 millions de dollars), soit juste en-dessous de la fameuse luxury tax.

Pour soulager le duo Harden-Paul, pourquoi pas ne pas imaginer aussi un défenseur tel Avery Bradley (Detroit Pistons) venir renforcer le banc et la ligne arrière ? Ou un Tyreke Evans (Memphis Grizzlies) afin d’augmenter le contingent de joueurs offensifs de l’équipe. Avec la signature en 2016 de Kevin Durant, Golden State a créé un monstre. Houston doit suivre cet exemple. Face aux Dubs, les Rockets ont une porte. A eux de s’y engouffrer.

Suivre @NicolasSarnak