Markelle Fultz ne s’attendait pas à être à pareille fête. D’ailleurs, lorsque le public du Wells Fargo Center s’est levé pour l’acclamer, il pensait que cette standing-ovation était destinée à Nick Foles, le quarterback des Eagles, vainqueur du Super Bowl. "J’ai mis du temps à comprendre que c’était pour moi, a ainsi expliqué le héros de la soirée au micro d’ESPN. Ces fans sont fantastiques et je les aime."

Pour sa reprise après cinq mois d’absence en raison d’une blessure complexe à l’épaule, Markelle Fultz a signé un retour pour le moins réussi face aux Nuggets. En seulement 14 minutes de jeu, l’ancien Huskie a en effet rendu 10 points à 5 sur 13 aux tirs, 8 passes et 4 rebonds, devenant simplement le deuxième joueur de l’histoire à réaliser de telles statistiques en moins d’un quart d’heure de jeu depuis l’introduction des 24 secondes.

.@MarkelleF records 10 points, 8 assists and 4 rebounds in 14 minutes versus Denver. #HereTheyCome pic.twitter.com/dn4HBAiU7Z — x - Philadelphia 76ers (@sixers) 27 mars 2018

De quoi apporter sa contribution à la belle victoire des Sixers, vainqueurs 123-104 avec également 20 points et 13 rebonds de Joel Embiid, 20 points de Dario Saric, 19 points de JJ Redick et enfin 18 points de Robert Convington. Sans compter les 7 points à 3 sur 8, 13 rebonds et 11 passes de Ben Simmons, les Sixers pouvant donc s’appuyer sur les deux derniers numéros un de la draft à la mène.

"Ce qu’il a vécu est dingue" Brett Brown

"Lors de mon premier passage, je voulais surtout faire ce que j’ai à faire. La deuxième fois, j’étais encore plus à l’aise. J’ai retrouvé de plus en plus mon jeu. Comme pour tout le monde, la première rentrée est pour se chauffer, le deuxième, vous y êtes", a analysé Markelle Fulz à l’issue de la rencontre. Son entraîneur, Brett Brown, était bien plus enthousiaste. "Ce qu’il a vécu est dingue", a-t-il assuré, ajoutant: "Il avait l’air en confiance. C’était un match véritablement courageux, plein de cran vu d’où il revient et là où il en est aujourd’hui." En attendant le prochain.

