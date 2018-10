L’incertitude règne du côté des Golden State Warriors. Pas pour cette saison qui se présente sous les meilleurs auspices mais bien pour la suivante. Cela concerne plus précisément Kevin Durant qui a paraphé un nouveau contrat portant sur deux saisons et 61,5 millions de dollars mais avec la deuxième saison en option (à lever par le joueur). L’idée de se retrouver à nouveau agent libre ferait cependant plus que lui trotter dans la tête.

"Il va partir. Je pense qu’il va partir. Il y a cette sensation que c’est le bon moment." Marcus Thompson

Selon Marcus Thompson, journaliste bien informé qui suit les Warriors, « KD » a pris sa décision. "Il va partir. Je pense qu’il va partir. Il y a cette sensation que c’est le bon moment. Ce qui est difficile avec lui c’est qu’on ne sait pas ce qu’il veut, un championnat ? Etre la star ?", a-t-il plaidé pour KNBR. Joe Lacob, le propriétaire de la franchise des Warriors, est conscient que le joueur peut filer en fin de saison et l’a même anticipé même s’il espère encore le retenir.

Kevin Durant sera évidemment l’objet de toutes les attentions. Plusieurs franchises ont les moyens de le recruter et les propositions ne manqueront pas. Toujours grâce à cette possibilité d’être agent libre non restrictif. Les Lakers, avec un LeBron James qui aurait déjà tenté de le convaincre de venir avec lui dès cette saison (KD a démenti l’information), représentent une très belle option pour lui.

Mais ce n’est pas la seule et les New York Knicks, avec enfin une base solide de joueurs, ont de gros atouts. A commencer par le fait que le père du joueur est fan des Knicks, que Kevin Durant a monté une entreprise à New York ou qu'il adore le Madison Square Garden. Il en serait alors la superstar. Et ça compte aussi.

