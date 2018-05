NBA - Comment éviter le sweep pour les Cavaliers de LeBron James ?

Rarement une finale NBA a semblé si déséquilibrée sur le papier. Car même si Warriors et Cavaliers sont venus à bout de leurs adversaires en finale de Conférence, respectivement les Rockets et les Celtics, en 7 matchs, la dynamique est loin d’être la même. Golden State partira avec le statut d’ultra favori en vertu de la présence de ses 4 All-Stars en forme au meilleur des moments. Mais aussi d’un banc qui répond très souvent présent. Finis les soucis physiques pour Kevin Durant ou Stephen Curry, qui a prouvé lors des deux dernières rencontres face à Houston qu’il a retrouvé la pleine possession de ses moyens.

En face se dresse plus un joueur qu’une équipe : LeBron James. Le King vient de signer l’une des plus grandes performances de l’histoire de la NBA en remportant quasiment à lui seul une dizaine de matchs sur les 12 remportés par Cleveland lors de Playoffs pour le moins déroutants. Avec un temps de jeu pharamineux à l’image des 48 minutes disputées lors du Game 7 dimanche dernier. Mais autour de lui, ses « lieutenants » sont sur courant alternatif depuis le début des Playoffs (de la saison ?). Comment ainsi croire à un exploit qui s’apparenterait presque à éviter un balayage en bonne et due forme ?

Le film des Playoffs signé NBA Extra :

Iguodala absent, LeBron sourit





Dans le dernier Overtime, Jacques Monclar, consultant beIN SPORTS, a livré quelques leviers que devront utiliser les Cavs lors de leur 4ème finale NBA de suite face aux Warriors. Tout en pointant du doigt un problème qui se présentera rapidement pour LeBron James. « Comment faire pour les jouer ? Les jouer dur, les empêcher de courir et, après, affronter leur défense, savoir qu’ils vont passer un grand nombre de joueurs sur LeBron : Andre Iguodala, Kevin Durant, Klay Thompson, Shaun Livingston, Draymond Green, Jordan Bell, Patrick McCaw, ils vont tous y passer sur LeBron et, au bout d’un moment, ça use la bête. »



Sauf que… Iguodala a d’ores et déjà déclaré forfait pour la première levée en raison d’une inflammation du nerf qui entoure son genou gauche. Forcément une bonne nouvelle pour le King d’Akron car l’ancienne star des Sixers avait mieux défendu sur lui que Kevin Durant lors des 5 matchs de la Finale 2017. Selon Second Spectrum, LeBron avait inscrit 42 points toutes les 100 possessions lorsqu’il était défendu par KD contre 31 lorsqu’il avait Iguodala sur le dos. Sachant que ce sont les deux seuls Warriors qui étaient au marquage sur plus de 35 possessions.

Kevin Love, la clé ?





C’est une histoire sans fin mais les hommes de Tyronn Lue abordent cette finale sans la certitude d’avoir Kevin Love dans leurs rangs. Lors du Game 6, l’intérieur avait dû quitter les siens prématurément après un contact à la tête avec Jayson Tatum. Présent sur les parquets lors d’une partie de l’entraînement ouvert aux médias mercredi, Kevin Love saura juste avant la partie s’il remplit avec le succès le protocole de commotion cérébrale.

La blessure de Kevin Love face à Boston :



Même si les critiques ne sont pas retombées au sujet de l’ancienne star des Timberwolves, sa présence dans le cinq semble indispensable si les Cavs rêvent d’être compétitifs dès le premier match à l’Oracle Arena. Tout simplement car Love est la deuxième option offensive des Cavaliers malgré un pourcentage aux tirs très en deçà de ses moyennes habituelles (38,8% contre 45,8% en saison régulière), le tout pour 13,9 points et 10 rebonds en 31,1 minutes en moyenne.

Son absence lors des deux derniers matchs avait tout de même permis à Jeff Green de briller avec 16,5 points, 5,5 rebonds, 1,5 block et surtout une présence rassurante pour LeBron qui a trouvé à plusieurs reprises l’ancien Celtic en transition. Mais il ne faut pas oublier que lors des deux rencontres disputées par Cleveland face au champion en titre cette saison, Kevin Love avait compilé 24 points et 12,5 rebonds…

L’adresse extérieure, la seule chance de rivaliser ?



Si Cleveland veut survivre à Oakland, et même dans sa Quicken Loans Arena, il faudra rentrer les tirs longue distance. Et ne pas refaire une « Rockets » comme lors du Game 7 à l’Ouest… Pour cela, LeBron James, qui a inscrit en moyenne 1,8 tir primé par match en Playoffs (comme en saison régulière), devra absolument compter sur ses coéquipiers artilleurs. Et notamment Kyle Korver, facteur X en puissance, qui reste sur un 1/6 à 3 points. La gâchette de 37 ans n’aura comme d’habitude pas un énorme temps de jeu mais ses shoots du parking sont toujours précieux dans les temps forts comme dans les temps faibles.



Globalement décevant des deux côtés du terrain depuis le coup d’envoi des Playoffs, J.R. Smith sera lui aussi attendu au tournant et devra faire grimper son niveau de jeu ainsi que son pourcentage aux tirs. George Hill, qui risque d’avoir beaucoup de travail défensivement au marquage de Stephen Curry, mais aussi Jordan Clarkson et évidemment Kevin Love, s’il joue, devront répondre présent. Quant au fantôme Rodney Hood, passé de 38,1% de loin en saison régulière à… 15,8%, il est (logiquement ?) sorti de la rotation avec seulement 3 minutes disputées face aux C’s…







"J’espère me tromper mais je ne vois pas les Cavaliers capables de rivaliser avec les Warriors. Notre jeu a des paramètres incontournables et quand je vois les cotes des "bookies" pour gagner de l’argent, il faut jouer une fortune sur les Warriors pour ramasser une misère. Pour moi, cette année, Cleveland a réalisé son accomplissement, le plus beau, en gagnant la Conférence Est. Je pense qu’ils auront du mal çà aller au-delà, s’il y a 4-1, ça sera parfait. Je n’ai pas envie que LeBron se fasse « sweeper » car il représente tellement de choses."