NBA : Clint Capela, la réponse infaillible des Rockets ?

A quelques jours de fêter ses 24 ans (le 18 mai), Clint Capela peut regarder son avenir sereinement. Ses Rockets sont les nouvelles terreurs de l’Ouest, les seules capables de faire vaciller les Warriors de leur piédestal. Et côté individuel, le bondissant intérieur surfe sur une forme étincelante et une saison aboutie. Passé par la France et le club de Chalon alors qu’il n’était qu’un adolescent débarqué de Genève, Capela a posé ses valises à Houston en 2014. Et les doutes qui entouraient sa sélection au premier tour de la draft par les Rockets (25ème choix) ne sont plus aujourd’hui qu’un lointain et imperceptible souvenir.

Avant d’entamer la série la plus attendue de ces Playoffs face à Golden State, les choses sont maintenant claires : Clint Capela est devenu un élément moteur et indissociable des Texans. Pour preuve, sur ces Playoffs 2018, il a tour à tour pris la mesure de Karl-Anthony Towns puis de Rudy Gobert. Son utilisation dans le système tout en mouvement de Houston met parfaitement en avant ses nombreuses qualités : vélocité, anticipation, protection du cercle, jeu sur pick and roll…

Sans détenir de tir loin du cercle, l’Helvète de 2,08 m a imposé sa patte chez les Fusées dans une NBA de plus en plus tournée vers le shoot extérieur. Et aux Rockets, les nombreuses options parmi les tireurs permettent à Capela de se concentrer sur sa tâche sans avoir à se disperser. A l’image du collectif entier de Houston, qui opère de façon coordonnée sans jamais sortir du schéma de jeu précis imposé par son coach Mike D’Antoni.

Capela, le pivot parfait pour Houston

« Avec des joueurs comme Chris Paul et James Harden, l’équipe a besoin d’un pivot mobile, capable de poser les écrans et de jouer le pick and roll. A Houston, il faut savoir venir en aide et surtout pouvoir switcher sur les joueurs extérieures, puisque la défense des Rockets est basée presque exclusivement sur le tout-switch » détaille Martin, qui tient les clés du compte Twitter Rockets France (@RocketsFr). Face à l’armada des Dubs, la route s’annonce tortueuse pour le numéro 1 de la Conférence Ouest cette saison (65 V - 17 D). Sauf que le profil de Capela, meilleur contreur des Playoffs (28) et détonnant face à Utah, peut aussi grandement mettre en difficulté le small ball venu de la Baie.

Votre meilleur joueur de la série face au Jazz : — Rockets France (@RocketsFr) May 9, 2018

D’autant que Houston, malgré la meilleure saison régulière de son histoire, n’a finalement pas de marge de manœuvre face aux champions en titre, impressionnant de maîtrise au tour précédent contre New Orleans. « C’est évident que sur le papier, le poste de pivot est le seul où Houston est au-dessus de Golden State. Si les Warriors parviennent à annuler le combat des pivots, cela se présentera très mal pour les Texans. Houston, avec Capela, doit forcer Golden State à laisser Zaza Pachulia ou JaVale McGee sur le terrain. A lui de faire des ravages. » Et d’emmener Houston vers ses premières Finales NBA depuis 1995 ? Clint Capela a sûrement la réponse à cette question.

Suivre @NicolasSarnak