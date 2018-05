NBA - Cleveland Cavaliers : Jusqu’où le corps de LeBron James pourra aller ?

Tout a été dit ou presque depuis quelques jours sur la performance de LeBron James face aux Pacers. A 33 ans, la star des Cavaliers a encore repoussé un peu plus les limites du corps humain. Grâce à sa dernière pointe à 45 points lors du Game 7 (34,4 points à 55,3 % au tir, 10,1 rebonds et 7,7 passes décisives sur la série), le King a atteint la barre des 241 points. Une première lors d’une série de Playoffs depuis les 246 pions inscrits en 6 matchs par un certain Michael Jordan lors de la finale 1993 face aux Suns.



LeBron James became the first player in #NBA history to reach 45 PTS, 9 REB, 7 AST, & 4 STL in a Game 7 as he lead the @cavs to the W! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/aGPpZ7qfWQ — NBA.com/Stats (@nbastats) April 29, 2018





Pour la petite histoire, ses 241 points représentent 34 % du total de son équipe. C'est trois fois plus que le coéquipier qui le suit, Kevin Love, qui a terminé la série avec 80 points… C’est dire l’exploit réalisé ! Tyronn Lue n’a ainsi pas vraiment pu reposer son franchise player qui restait déjà sur sa 1ère saison régulière sans le moindre match manqué ! Avec 41,2 minutes en moyenne sur cette série très intense face à Indiana, LeBron a déjà bien puisé dans son réservoir. Les crampes ressenties à la fin du 3ème quart du Game 7 face à la bande à Oladipo et ses déclarations post-match l’ont confirmé.

Le dernier festival de LeBron James :



« Je suis carbonisé là, n’a pas caché James en conférence de presse. Je ne pense pas à Toronto maintenant, pas avant demain. Je suis prêt à rentrer. On peut y aller ? Je suis fatigué. Je veux rentrer. » Mais doit-on vraiment le croire ? Par le passé, le quadruple MVP a déjà prouvé qu’il était capable d’enchaîner les séries à très haute intensité. Les Raptors ne sont en tout cas pas sûr de retrouver un LeBron « cramé » face à eux dès cette nuit…



« Vous croyez qu'il est fatigué ? Je ne le crois pas, s’est exclamé leur coach, Dwane Casey, qui a vu ses Raptors se faire éliminer lors des deux dernières saisons par les représentants de l’Ohio. Je vais y croire lorsque je le verrai assis sur le banc et je n'ai pas vu ça souvent parce qu'il joue à un niveau tellement élevé. Sa condition physique est incroyable. Je ne dis pas que LeBron est un menteur, mais je ne pense pas qu'il soit fatigué. Il a vécu trop de situations du genre et il est assez professionnel pour savoir comment économiser de l'énergie. On approcher ce match comme si James était frais et dispo. »



Le technicien de l’unique représentant canadien de NBA sait très bien que s’il parvient à limiter son habituel bourreau, le chemin vers la finale de Conférence s’entrouvrira automatiquement… Et pour cela, Casey pourrait rapidement sortir de sa manche OG Anunoby. Son rookie, qui a eu le droit à 21,8 minutes de jeu en moyenne face à Washington, est peut-être la meilleure arme contre LeBron. Selon The Athletic, lorsqu’Anunoby le surveillait, Cleveland a inscrit en moyenne 1,09 point par possession, contre 1,23 lorsque Patrick Siakam était sur lui ou 1,54 quand un autre joueur le marquait...



Après avoir changé, avec succès sa façon de jouer en misant sur un plus grand mouvement de la balle et l’augmentation considérable des tirs longue distance, Toronto compte bien faire tomber le natif d’Akron, qui n’a pas perdu une série à l’Est depuis 2010 ! Mais pas question pour l’instant de connaître le plan de marche canadien. « Il est en mission. Mais il y a certaines choses que nous voulons faire pour le forcer à dépenser plus d'énergie et il y a plusieurs façons d'y arriver, a estimé Casey. Mais je ne resterai pas assis ici à dévoiler notre plan de match. Ce ne serait pas prudent de ma part. » Le plan sera dévoilé dans quelques heures…



Follow @_PGod_