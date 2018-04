Quel coup dur pour les Celtics... Longtemps leader de la Conférence Est avant d’être dépassé par Toronto, Boston sera privé de son franchise player Kyrie Irving (26 ans) pour le reste de la saison régulière et surtout pour les Playoffs, qui débutent dans une semaine et demie. Le meneur All-Star sera opéré samedi. Deux vis lui seront retirées au niveau de sa rotule gauche, qui avait été cassée lors des Finals 2015. Il sera remis sur pied dans 4 ou 5 mois.

#NEBHInjuryReport Kyrie Irving will undergo a procedure this Saturday to remove two screws implanted in his patella from an injury suffered during the 2015 NBA Finals.



He is expected to make a full recovery in 4-5 months. https://t.co/WKQfPlUZ0u