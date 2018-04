NBA - Boston Celtics : Marcus Smart, le facteur X fantasque

Marcus Smart fait partie de la catégorie de joueurs inclassables. Capable du meilleur et du pire. A n’importe quel moment d’une partie. Mais l’ovation qu’il a reçue pour son grand retour sur les parquets mardi n’est pas anodine : Smart est un « game changer » et son énergie semble sans limite. Les Bucks ont pu le remarquer dès les premières secondes passées par l’arrière lors du Game 5 du côté du TD Garden.



Absent depuis 19 rencontres en raison d’une déchirure du tendon du pouce droit, celui qu’on annonçait peut-être « out » pour ces Playoffs n’a pas hésité à littéralement plonger pour gratter un ballon. Sa façon à lui d’entrer dans un match un peu spécial, le premier depuis qu’il a appris le cancer de sa mère, qui a suivi la partie depuis l’hôpital. Une action qui a rendu ivre de joie le public des C’s, légitimement inquiet après les deux défaites de suite de leur franchise du côté de Milwaukee quelques jours plus tôt.

L'interception "kamikaze" de Smart :



Evidemment, en bon joueur fantasque qu’il est, Marcus Smart est loin d’être une assurance tous risques sur le plan offensif. Ses choix sont parfois absurdes, ses tirs rarement pris dans le bon timing et ses passes régulièrement interceptées. Mais sa ligne de stats très légère au scoring (9 points à 2/7 au tir) et ses 5 pertes de balle n’éclipsent pas son apport défensif (3 contres et 1 interception en 25 minutes) et l’énergie qu’il insuffle à ses coéquipiers.

« On peut regarder les feuilles de statistiques autant qu’on veut, avec lui, ça ne dit pas tout, estime son coach, Brad Stevens, très fort pour puiser le meilleur de ce genre de profils. C’est surtout son énergie, son émotion et ses actions qui changent les matchs comme celle pour Horford ou son contre. Ce sont des énormes actions et si d’autres les ont effectuées pendant qu’il était absent, lui les réalise chaque soir. »



Une référence à l’action qui a mis un terme au suspense du Match 5 à 30 secondes du buzzer final. Proche de se faire intercepter, Smart, entouré par trois Bucks, s’est arraché pour offrir à Al Horford le panier de la gagne. Stevens pourra évidemment encore compter sur son « chien fou » lors du Game 6 cette nuit dans le Wisconsin (en exclusivité à 02h00 sur beIN SPORTS 1). Une rencontre qui pourrait sceller le sort de l’une des séries les plus passionnantes de ce 1er tour.

Boston a en effet une première « balle de match » à l’extérieur pour tenter d’être le futur adversaire de Philadelphia. Et le n°36 des C’s fera encore à coup sûr frissonner les amateurs de NBA lors qu’il entrera sur le parquet. Et faire certainement trembler Eric Bledsoe ou Malcolm Brodgon lorsqu’ils mèneront le jeu des Bucks…



