Mavs: Une 21e saison (record) pour Nowitzki

Dirk Nowitzki, 40 ans depuis un mois, a signé un contrat pour disputer une 21e saison avec les Dallas Mavericks.

C'est un record, jamais un joueur n'avait passé autant de temps sous le même maillot en NBA. Le shooteur allemand dépasse ainsi Kobe Bryant, qui a évolué pendant 20 ans avec les Los Angeles Lakers.

MVP de la ligue en 2007 et MVP des Finales la saison du titre en 2011, Nowitzki tournait à 12 points et 5,7 rebonds de moyenne la saison passée.

OFFICIAL: @swish41 has signed with the Mavs for his NBA-RECORD 21st season with the same franchise! #MFFL



MORE: https://t.co/GRQzaW8feS pic.twitter.com/0AR9PNhZMT