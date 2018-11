Lillard cartonne le Magic

Portland peut souffler. Battus trois fois consécutivement, les Blazers ont su profiter de la visite du Magic pour renouer avec la victoire. Une victoire toutefois difficile à décrocher, les joueurs de l’Oregon l’emportant sur le fil 115-112.

Et les Blazers peuvent bien remercier Damian Lillard. Le meneur all-star a en effet livré un véritable récital, signant le carton de la nuit avec 41 points à 13 sur 22 aux tirs dont 10 sur 15 à trois points. A ses côtés, CJ McCollum et Jusuf Nurkic ont pu se contenter de 15 points pour l’un et 16 points et 13 rebonds pour l’autre.

Côté Magic, Nikola Vucevic a pourtant encore été à la fête avec 20 points à 8 sur 12, 8 rebonds et 7 passes et pas moins de sept joueurs ont émargé à plus de dix points. Parmi eux, Evan Fournier a notamment rendu 17 points à 7 sur 13.