Les Wolves qualifiés au bout du suspense !

Le choc entre Minnesota et Denver, à égalité avant ce dernier, match a rendu son verdict: quatorze ans après leur dernière apparition à ce niveau, les Wolves ont décroché leur qualification pour les play-offs de la Conférence ouest.

Et puisqu’attendre le dernier match de la saison régulière ne suffisait pas, les deux équipes ont dû en passer par une prolongation pour se départager, les Wolves finissant par s’imposer 112-106.

Une victoire décisive marquée du sceau de Jimmy Butler, auteur de 31 points à 10 sur 21, 5 rebonds et 5 passes. A ses côtés, Karl-Anthony Towns n’a toutefois pas été en reste avec 26 points et 14 rebonds et Andrew Wiggins et Jeff Teague ont complété le tableau avec 18 et 17 points.

Et il fallait bien ça pour venir à bout de Nuggets portés par les 35 points-10 rebonds de Nikola Jokic et les 24 points de Will Barton.