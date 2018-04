Les Spurs domptent Portland

Les San Antonio Spurs ne sont toujours pas qualifiés pour les playoffs à deux matches de la fin de la saison régulière, mais ils s'en rapprochent. Les Texans se sont imposés (116-105) à domicile contre Portland et pointent au 6e rang, à égalité parfaite avec le 5e New Orleans et le 6e Oklahoma City. LaMarcus Aldridge a été le fer de lance du groupe de Gregg Popovich avec 28 points et 8 rebonds au compteur, pour répondre aux 33 points de Damian Lillard. Tony Parker n'a joué que 12 minutes en sortie de banc (2 points), alors que Joffrey Lauvergne n'a passé que quelques secondes sur le parquet. San Antonio possède une victoire de plus que Minnesota et Denver, respectivement 7e et 8e de la Conférence Ouest.