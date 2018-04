Les Pelicans mettent fin à leur série noire contre Golden State

Voilà 14 matches consécutifs que les New Orleans Pelicans n'avaient plus battu les Golden State Warriors. C'est chose faite à la faveur d'un succès crucial décroché samedi soir chez le champion en titre. Anthony Davis (34 points et 12 rebonds) a sans surprise été décisif malgré le match colossal de Kevin Durant (41 points, 10 rebonds et 5 passes), pour permettre à la franchise de Louisiane de conforter sa 5e place dans la Conférence Ouest à deux rencontres de la fin de la saison régulière. Les Pelicansne sont pas encore qualifiés, puisqu'ils possèdent un bilan identique (46 victoires pour 34 défaites) à celui des Spurs et du Thunder et seulement une victoire de plus que Minnesota et Denver, respectivement 7e et 8e.