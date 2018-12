Les Nuggets impressionnent

On n’arrête plus les Nuggets ! Equipe surprise de ce début de saison, Denver a en effet frappé un grand coup, lundi, en s’imposant à Toronto. En tête des bilans, les Raptors restaient pourtant sur huit victoires de rang mais ont finalement dû s’avouer vaincus, victimes en premier lieu de la prestation étincelante de Nikola Jokic.

En plus de signer son deuxième triple-double de la saison, compilant cette fois 23 points, 15 passes et 11 rebonds, l’intérieur serbe a également été le bourreau de la franchise canadienne en enquillant trois lancers au cours des sept dernières secondes. Kyle Lowry a bien eu l’occasion d’arracher la prolongation mais sa tentative à la sirène n’a pas trouvé la cible. Une fois de plus. Si Kawhi Leonard n’a pas démérité, rendant 27 points à 10 sur 19 aux tirs et 8 rebonds, le meneur vedette des Raptors a en effet été bien plus à la peine avec 5 points à 1 sur 7 aux tirs.

Les Nuggets en tête de la Conférence ouest

Serge Ibaka et Pascal Siakam ont bien ajouté 15 et 14 points, mais leurs efforts sont restés vains. La faute à la performance de Nikola Jokic donc mais également aux 21 points, 8 passes et 7 rebonds de Jamal Murray ou aux 15 points de Juan Hernangomez et Malik Beasley. L’intérieur serbe ne s’en est pas moins attiré les louanges de ses partenaires. "Il sait tout faire, a ainsi apprécié Jamal Murray au micro d’ESPN. Il peut marquer, passer, prendre des rebonds, tenir la balle. Il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire, à part peut-être sauter."

L’intéressé, lui, préférait retenir la victoire. La sixième de rang. "Battre la meilleure équipe de la Ligue chez elle signifie beaucoup", a ainsi savouré le héros de la soirée. C’est forcément encourageant pour la suite." Et ce alors que les Nuggets pointent déjà en tête de la Conférence ouest, à égalité avec les Clippers.