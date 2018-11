Les Lakers prennent une leçon 

Les matches se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Lakers. Beaux vainqueurs, samedi, à Portland, les Angelenos, qui restaient pourtant sur 16 défaites consécutives face aux joueurs de l’Oregon, ont en effet touché le fond à domicile face aux Raptors, concédant ainsi un huitième revers de rang face à la franchise canadienne (121-107).

Dix minutes ont suffi à Toronto pour s’assurer d’un grand huit face aux Lakers. Le temps de mener 31-10 et d’éparpiller façon puzzle la défense californienne. Les Raptors n’avaient dès lors plus qu’à entretenir l’écart, les Lakers se contentant de sauver quelques apparences dans la dernière ligne droite, revenant ainsi à dix points avant un ultime coup de rein de leurs visiteurs. Les troupes de Nick Nurse évoluaient pourtant sans Kawhi Leonard, sur le flanc en raison d’une blessure au pied. Mais la meilleure équipe de ce début de saison à l’Est (9-1) a pu s’appuyer sur un Serge Ibaka inarrêtable et auteur d’un nouveau record en carrière avec 34 points à 15 sur 17 aux tirs en 29 minutes après avoir enquillé ses 14 premières tentatives.

Dans son sillage, Kyle Lowry et Pascal Siakam n’étaient pas en reste avec 21 points et 15 passes pour le premier et 16 points et 13 rebonds pour son partenaire camerounais, Danny Green et Jonas Valanciunas complétant le tableau avec 15 et 14 points. Chez les Lakers, si Brandon Ingram a tenu la comparaison avec 24 points à 10 sur 16, LeBron James a été plus discret, devant se contenter de 18 points à 6 sur 12 et 6 passes. Malgré l'arrivée du quadruple MVP de la Ligue, la franchise de L.A. n'a remporté que quatre de ses dix premiers matches.