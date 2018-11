Les Lakers prennent une leçon

Les Nuggets ne sont pas pour rien sur le podium de la Conférence ouest, à une petite victoire des Warriors, attendus pour écraser la Ligue. Les troupes de Michael Malone en ont apporté une nouvelle preuve ce mardi en donnant la leçon aux Lakers, qui restaient pourtant sur neuf victoires en onze matches au moment de débarquer dans le Colorado.

Car si les Angelenos ne pointaient encore qu’à trois longueurs de leurs hôtes à deux minutes de la fin du deuxième acte, la suite de la rencontre a été à sens unique. Après avoir viré avec huit points d’avance (58-50) à la pause, les Nuggets ont ainsi mené de 18 points à la fin du troisième acte avant d’enfoncer le clou dans la dernière ligne droite. A tel point que Denver a signé la plus large victoire de son histoire face aux Lakers, l’emportant au final 117-85, ces 32 points d’écart surpassant les 29 d'une victoire décrochée en 1993.

Et une fois encore, c’est la force collective des Nuggets qui a fait la différence, pas moins de six joueurs émargeant à plus de dix points. Et parmi eux, ils sont notamment trois à avoir terminé avec 20 points au compteur: Jamal Murray, Malik Beasley et Paul Millsap qui a ajouté un solide 9 sur 14 et 11 rebonds à sa performance. Côté Lakers, si Kyle Kuzma n’a pas démérité, finissant même meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points à 9 sur 15, LeBron James est passé au travers, devant se contenter de 14 points à 5 sur 15 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes. "Il n’y a pas grand-chose à dire, pouvait bien souffler la star californienne à l’issue de la rencontre au micro d'ESPN. On a tenté de rester dans le match mais on a manqué trop de tirs et le barrage s’est ouvert." Violemment.