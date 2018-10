Les Lakers enchaînent

Après avoir débuté la saison par trois défaites, les Lakers ont signé une deuxième victoire consécutive jeudi soir, infligeant leur tout premier revers aux Nuggets (121-114), sous les yeux de Kobe Bryant.

Au lendemain du succès à Phoenix (113-131), où LeBron James n’était pas loin du triple-double (19 points, 10 passes et 7 rebonds), la nouvelle star de la franchise californienne l’a cette fois réussi, compilant 28 points, 11 passes et 11 rebonds. De nouveau titulaire en l’absence de Brando Ingram, suspendu, Kyle Kuzma a ajouté 22 points, et JaVale McGee 21, assortis de 7 rebonds.

Du côté de Denver, vainqueur de ses quatre premières rencontres, Nikola Jokic (24 points et 11 rebonds) et Jamal Murray (22 points et 10 rebonds) ont bien été aidés par Monte Beasley en sortie de banc (20 points et 7 passes).