Les Grizzlies piégés par les Clippers

"C’est l’un des meilleurs sinon le meilleur de la Ligue au lancer franc." Doc Rivers, l’entraîneur des Clippers qui s’exprimait pour ESPN, avait un large sourire après le succès de son équipe face aux Grizzlies (112-107). En l’occurrence, il faisait référence à l’action du match qui a tout changé. Une faute de Marc Gasol sur Danilo Gallinari à 3 seconde du terme et 3 lancers francs qui ont donc permis à la formation californienne d’arracher la prolongation.

"Je peux dire que c’est un exercice dans lequel je suis plutôt bon. Le lancer franc, c’est un jeu mental", jubilait après coup un Gallinari qui tourne à plus de 95% de réussite dans cet exercice depuis le début de la saison. Et si Memphis et sa grosse défense pensaient avoir le match en main jusque-là, il leur a glissé des doigts en prolongation. Après les 3 lancers francs pour revenir à 98-98, les Clippers ont bouclé le match avec un 14-9 décisif.

Cette défaite va apporter une énorme frustration dans les rangs de Memphis. Au-delà du sentiment d’avoir laissé échapper un succès tout fait, l’arbitrage était remis en cause. Car leur jeu dépend énormément de leur défense et les fautes ont changé la donne avec celle de Gasol évidemment mais également l’exclusion de Mike Conley à 2’51 de la fin. A ce moment-là tout roulait encore pour eux… J.B. Bickerstaff, l'entraîneur de Memphis, qualifiera de "blague" la 6e faute sifflée contre Conley et ajoutera: "C’est frustrant de ne pas pouvoir défendre comme on sait le faire…" Pour cette fois au moins.