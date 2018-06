Les Golden State Warriors champions de la première ligue Jr. NBA FFBB UNSS

Hier après-midi, a eu lieu la finale de la première ligue Jr. NBA FFBB UNSS au Gymnase Jean Jaurès (19ème) à Paris en présence de Ian Mahinmi (Champion NBA 2011, Washington Wizards - 23 sélections en Equipe de France) et Valeriane Ayayi (double vice-Championne d’Europe, en 2013 et 2017, avec l’Equipe de France) mais également des officiels Jean-Pierre Suitat, Président FFBB et Laurent Petrynka, Directeur de l'UNSS.

Pour l'occasion, les 4 équipes finalistes se sont affrontées durant tout l'après-midi et comme leurs homologues en NBA, c'est l'équipe des Golden State Warriors, représentant le collège Evariste GALOIS / club La Donrémy Basket 13, qui est venue à bout des Charlotte Hornets lors de la finale (Collège Antoine COYSEVOX / club Championnet Sports) sur le score de 19 à 18.



Comme leurs idoles NBA, les vainqueurs de la ligue Jr. NBA FFBB UNSS ont reçu des bagues de champions.

La Jr. NBA est un programme mondial de basket-ball pour les garçons et les filles âgés de 11 à 12 ans. Ce programme permet d’enseigner les habiletés fondamentales ainsi que les valeurs primordiales du sport – le travail en équipe, le respect, la détermination et le sens de la communauté - au niveau local afin d'aider à développer et améliorer l'expérience basket chez les jeunes, les entraîneurs et les parents.