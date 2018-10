Les Cetics enfoncent le Thunder

Oklahoma City devra encore attendre avant de goûter à sa première victoire de la saison. Opposé aux Celtics, le Thunder en a été quitte pour sa quatrième défaite en quatre matches, Boston l’emportant 101-95 après avoir pourtant compté jusqu’à 16 points de débours à la pause.

Et une fois encore, Jayson Tatum aura été le principal artisan de cette victoire, la star des C’s terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points à 8 sur 18 aux tirs. Dans son sillage, Marcus Morris n’a pas été en reste avec 21 points et 10 rebonds et Al Horford a ajouté 19 points et 9 rebonds.

Côté Thunder, Russell Westbrook a bien compilé 13 points, 15 rebonds et 8 passes mais avec un terrible 5 sur 20 au tirs et Paul George n’a pas été beaucoup plus en réussite avec 22 points à 7 sur 22.