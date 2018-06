Leonard avec James et George aux Lakers ?

Absents des playoffs ces cinq dernières saisons, les Lakers, deuxième club NBA le plus titré derrière les Celtics (16 titres contre 17), vont-ils retrouver une équipe digne de ce nom, capable de jouer à nouveau les premiers rôles ? Depuis l’arrivée aux commandes de la franchise californienne de Magic Johnson et Rob Pelinka, l’ancien agent de Kobe Bryant, les deux hommes ont tout mis en œuvre pour alléger la masse salariale, et sont désormais en mesure d’accueillir, au moins, deux superstars.

Paul George, un Californien pur jus déjà ciblé l’an dernier, est certainement celui qui a le plus de chance de débarquer cet été, après une seule saison au Thunder, même s’il est très convoité. Il a d’ailleurs été aperçu il y a quelques jours dans la Cité des Anges, pour un événement promotionnel avec Josh Hart, meneur remplaçant des Lakers, confiant à TMZ qu’il "aime jouer" avec LeBron James.

Leonard n'est pas libre

Encore plus demandé que «PG», «LBJ» devrait lui quitter Cleveland et ne manque évidemment pas de prétendants. Mais le « King» des Cavs possède deux maisons à Los Angeles, et les rumeurs sur une possible scolarisation de ses enfants à L.A. ont fleuri ces derniers jours. Contrairement à ces deux joueurs, Kawhi Leonard, la troisième pièce du puzzle, ne sera lui pas libre de son choix cet été.

Après une saison quasiment blanche (9 matches) avec les Spurs, le MVP des Finales 2014, qui se serait senti trahi lorsqu’il a demandé un deuxième avis médical suite à sa blessure au quadriceps, souhaiterait quitter San Antonio. Et d’après ESPN, celui qui a été élu à deux reprises défenseur de l’année (2015 et 2016), voudrait retrouver sa ville natale, Los Angeles, et de préférence les Lakers.

Sauf qu’il faudrait que Gregg Popovich consente à transférer l’arrière de 26 ans, qui intéresse également les Celtics, à une autre équipe de la Conférence Ouest, et donc à encourager la création d’une autre "superteam" après celle des Warriors. Ce qui est loin d’être gagné, alors que dans cette hypothèse, les Lakers devraient lâcher certains de leurs jeunes espoirs (Brandon Ingram, Kyle Kuzma voire Lonzo Ball, même si ce dernier n’intéresserait pas les Spurs), pour un joueur qui sera libre un an plus tard.