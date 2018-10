LeBron James salue Tyronn Lue

LeBron James, parti cet été chez les Lakers, a salué son ancien entraîneur Tyronn Lue quelques heures après l'annonce de son départ des Cleveland Cavaliers. Les deux hommes ont remporté ensemble le titre NBA en 2016, le tout premier dans l'histoire de la franchise de l'Ohio.

"Merci pour tous ces souvenirs, et plus important, notre collaboration a offert un trophée à cette ville qui le méritait tant. Vous savez où me trouver", a posté le King sur son compte Twitter.

T Lue thanks for the memories and more importantly our partnership bringing a to that deserved city/fan base. U know how to find me