LeBron James cartonne encore

A ce rythme-là, LeBron James va avoir vite fait de rattraper Michael Jordan. Quelques jours seulement après être devenu le cinquième meilleur marqueur de l’histoire de la Ligue en dépassant Wilt Chamberlain, la star des Lakers, qui a désormais l'ancienne star des Bulls dans le viseur, a en effet de nouveau affolé les compteurs, inscrivant cette fois 51 points sur le parquet du Heat. Une performance haut de gamme rehaussée par une belle réussite aux tirs, le quadruple MVP de la Ligue terminant à 19 sur 31 aux tirs dont 6 sur 8 à trois points.

De quoi permettre aux Lakers de tranquillement renouer avec la victoire deux jours après leur défaite à Orlando. Bien aidés par un premier quart à sens unique et conclu avec 13 points d’avance (34-21), les hommes de Luke Walton l’ont en effet emporté 113-97 au terme d’un match maîtrisé de bout en bout. "C’est toujours agréable d’être ici, pouvait bien apprécier le héros de la soirée, en souvenir de ses quatre années passées au Heat. On a eu quelques moments difficiles ici, mais davantage de très bons moments et il y a toujours beaucoup de respect et d’amour entre moi et les habitants de Miami."

Et LeBron James pouvait d’autant plus savourer ce succès décroché à l’American Airlines Arena que depuis qu’il a quitté le Heat en 2014, il n’y avait encore jamais goûté à la victoire, les Cavaliers enchaînant sept revers de rang chez la franchise floridienne, dont trois, toutefois, sans sa superstar. LeBron James en verse, ses coéquipiers ont pu se contenter du minimum à l’image de Kyle Kuzma et Brandon Ingram, qui ont respectivement rendu 15 et 13 points. Mention spéciale néanmoins à Kentavious Caldwell-Pope, auteur de 19 points en sortant du banc. Côté Heat, avec lui aussi 19 points, c’est Wayne Ellington qui a été le plus prolifique, Tyler Johnson et Josh Richardson suivant avec 17 points chacun.