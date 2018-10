LeBron James brille déjà

Deuxième match de LeBron James sous le maillot des Lakers et deuxième défaite pour les Californiens. De nouveau opposés aux Nuggets deux jours après un premier revers 124-107 à San Diego, les hommes de Luke Walton ont bien résisté mais se sont finalement inclinés 111-113, craquant dans les toutes dernières minutes.

Pour son premier match au Staples Center sous le maillot des Lakers, LeBron James a encore dû se contenter de 15 minutes de jeu, signant toutefois 13 points à 5 sur 6 aux tirs, 3 passes, 3 rebonds et 2 interceptions, et a eu le temps de faire le spectacle avec un premier dunk surpuissant.

[ ️RESUME] #NBA Pré-saison : LeBron James a déjà fait se lever le Staples Center !

13 points en 15 minutes pour le King

➡ Mais une 2ème défaite pour les Lakers face aux Nuggetshttps://t.co/6nNHXCZKyY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 3 octobre 2018

L

'ambiance était géniale pour un match de préparation LeBron James

Chaleureusement accueilli par les 19 000 spectateurs du Staples Center, le quadruple MVP de la Ligue a d’ailleurs apprécié cette première dans son nouvel antre. "L'ambiance était géniale pour un match de préparation, on a livré une bien meilleure prestation que lors du premier match, a-t-il confié à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par ESPN. On continue de se découvrir et de comprendre comment on fonctionne les uns les autres, mais j'ai bien aimé notre générosité dans l'effort et cette volonté de faire des passes."

A ses côtés, c’est encore JaValee McGee qui a été le plus en vue avec 15 points et 8 rebonds en 19 minutes, Josh Hart ajoutant 14 points. Côté Nuggets, deux joueurs ont été à la fête: Nikola Jokic, auteur de 20 points à 7 sur 10 en 23 minutes, et Mason Plumlee, sorti du banc pour inscrire 23 points à 11 sur 11 en 19 minutes.