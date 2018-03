Le Thunder et les Clippers perdent gros

Le sprint final dans la course aux playoffs NBA est lancé et on y voit (enfin) un peu plus clair dans la conférence Ouest. Les Clippers, neuvièmes, n’ont pas su profiter de la défaite des Pelicans face aux Cavaliers (102-107) puisqu’ils se sont eux aussi inclinés sur le parquet des Trail Blazers (96-105), la nuit dernière.

Los Angeles compte donc toujours deux victoires de moins que New Orleans et voit Denver revenir à sa hauteur. Car les Nuggets ont réalisé une belle opération en s’imposant sur le fil à Oklahoma City (126-125). Une victoire arrachée en prolongation grâce notamment aux 36 points et 9 rebonds de Paul Millsap.

Cette défaite du Thunder profite aussi à Minnesota, désormais cinquième, qui est venu à bout de Dallas (93-92), dans le sillage de Karl-Anthony Towns (21 points, 20 rebonds). Quant au Jazz, septième et tombeur de Memphis (107-97) avec 9 points et 10 rebonds de Rudy Gobert, il revient à une petit longueur d’OKC.